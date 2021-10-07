新华社卢布尔雅那10月6日电（记者彭立军）欧盟-西巴尔干峰会6日在斯洛文尼亚首都卢布尔雅那附近的布尔多城堡举行，与会领导人就欧盟东扩、新冠疫情背景下的合作与经济复苏等问题进行讨论。

根据会议通过的《布尔多宣言》，欧盟重申对其扩大进程的承诺，但表示将根据合作伙伴的改革、公平和严格的附加条件等才能作出相应决定。欧盟将进一步加强合作，推动西巴尔干地区的政治、经济和社会转型。西巴尔干国家和地区重申信奉欧洲价值观和原则，并进行必要的改革。

在抗击疫情方面，欧盟承诺将继续支持西巴尔干地区，包括提供更多新冠疫苗，帮助该地区实现在2021年年底前疫苗接种率达到欧盟平均水平。

此外，欧盟还提出一项大规模投资计划，拟在未来7年为西巴尔干地区投入约300亿欧元资金，其中包括90亿欧元援助和200亿欧元投资。宣言说，该计划可以促进西巴尔干地区的长期、绿色社会经济复苏和竞争力，支持其绿色和数字转型，促进可持续互联互通、区域一体化和贸易，从而加强与欧盟的合作和融合。

欧盟委员会主席冯德莱恩在峰会后举行的联合记者会上表示，没有西巴尔干地区，欧盟就不完整，欧盟委员会将继续努力推进其扩大进程。

不过，欧盟在此次会议期间没有对包括阿尔巴尼亚、塞尔维亚、北马其顿等在内的地区伙伴加入欧盟设定具体日期。

此次峰会是斯洛文尼亚担任2021年下半年欧盟轮值主席国期间的一项重要议程，欧盟及其成员国领导人、西巴尔干国家和地区领导人，以及欧洲投资银行、世界银行等组织的代表出席。

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