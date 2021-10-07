新华社巴黎10月6日电（记者唐霁）为期4天的第42届法国巴黎国际旅游专业展5日在巴黎凡尔赛门展览中心拉开帷幕，以2022年北京冬奥会为主题的中国展台受到法国旅游业者和民众的广泛关注。

中国展台位于本届展会的亚太区，以2022年北京冬奥会为主题，体现了整体开放、生态环保的空间设计风格。

据中国驻巴黎旅游办事处介绍，本次主题展主要通过线上线下旅游推荐、新媒体互动、VR体验及线下中国传统美食展示等形式，向法国旅游业者和民众宣传北京冬奥会及中国文化旅游新面貌。

中国展台采用直播形式，实现法国民众在社交媒体进行“云”端观展：邀请从事赴华特色旅游的业者作为直播嘉宾在线分享中国入境旅游度假市场新兴业态；法国网红主播作为中国旅游顾问，通过在社交媒体与直播嘉宾问答聊天的形式介绍北京冬奥会、北京周边文化旅游线路、中国旅游特色产品及最新趋势等。中国展台的大屏幕实时播放直播内容，吸引众多参观者驻足观看。

中国展台还设置多个线上展位和云会议设备，为因新冠疫情无法到法国参展的中国国内旅游业者提供“云”参展机会，方便其与法国的合作伙伴进行线上业务洽谈。

据介绍，本届法国巴黎国际旅游专业展旨在展示全新的产品、创新的服务，以及探讨后疫情时代的行业未来，吸引全球200多个国家或地区旅游局以及超过1700个旅游品牌的相关企业线下参展，预计约3.4万名旅游专业人士参加展会。

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