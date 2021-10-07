本报记者 韩 硕

一面是来自中国秦始皇帝陵的将军俑，一面是来自希腊的克洛伊索斯青年雕像，两尊人像雕塑面对面站立，实现跨越时空的“对话”。

这个画面是希腊国家考古博物馆第十三号展厅内一场栩栩如生的虚拟展览。日前，“平行时空：在希腊遇见兵马俑”线上展览在雅典启动，这是中希两国携手探索后疫情时代文物交流合作模式的全新尝试。通过现代技术，两大古老文明在线上精彩邂逅。

为应对疫情对实体文物外展带来的冲击，中国国家文物局与希腊相关部门合作推出了这一线上文物展。展览综合了虚拟现实漫游、实时渲染、虚拟拍摄等技术。通过访问线上展馆，希腊观众不仅可以领略兵马俑200亿像素全景展示、兵马俑彩绘虚拟复原、文物科技保护深度解读等交互内容，还能探访解析兵马俑色彩之谜的科技保护实验室，享受沉浸式视觉体验。本次展览是中国兵马俑全球数字巡展首站，展期将持续至2022年2月28日。

“中希两国近年来在文化遗产领域交流合作不断深入，在打击文物走私、文物展览交流、水下考古、文物保护修复等方面取得丰硕成果。”中国文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群表示，“展览通过先进的数字展示和丰富的线上互动，让希腊民众领略中国文物的魅力，了解兵马俑的发掘、研究和保护之路。”

希腊国家考古博物馆馆长安娜·卡拉帕纳约杜表示，这次数字展览是希中双方在疫情防控期间一项创造性合作，也是开拓文物国际交流合作的一次全新探索。

“这个展览让我充分领略了中国兵马俑的魅力及其背后的历史和故事，非常精彩！相信很多希腊民众也像我一样，通过观展，对中国文化产生兴趣。这是一场拉近人与人之间距离的美妙展览。”希腊国家歌剧院董事会主席瓦西里斯·卡拉米扎尼斯在看完展览后告诉记者。

希腊文化和体育部部长门佐尼表示：“近年来，包括希中文化和旅游年活动在内的频繁文化交流拉近了两国人民的距离，促进了两国文明的现代相遇。”

（本报罗马10月6日电）

《 人民日报 》（ 2021年10月07日 03 版）

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