人民网罗马10月5日电（记者叶琦）“能早些把大桥建好并实现通行，以促进当地经济发展，造福当地人民，这是我最大的期待。”2021年国庆节，这是中国电建泛欧5C走廊高速公路波黑泊奇特利桥项目部副经理张永耀给自己定下的工作目标，今年已经是他在国外的岗位上度过的第14个国庆假期。

张永耀2007年毕业参加工作以后，就被派驻到国外项目上，一待就是14年，提及家人他既愧疚又欣慰，只能在每年休假的时候回家和家人短暂团聚，家人的支持与付出成了他努力工作的动力。

泛欧5C走廊高速公路项目连接匈牙利首都布达佩斯和克罗地亚南部普洛切港，途中穿越波黑。长度约一公里的泊奇特利大桥是其中的重要连接桥梁。张永耀告诉记者，大桥高约100米，最大跨度147米，双向四车道，是中国企业在波黑承建的第一座桥梁，也是中企第一次在波黑同欧盟开展第三方合作。

波黑泊奇特利大桥项目，在前期筹备阶段遇到诸如分公司注册、银行开户、增值税代理谈判签约、施工执照申领、会计师事务所谈判签约、分包谈判签约、工作签申领等一大堆工作亟待解决，张永耀临危受命来到了波黑。

“波黑旅游资源丰富，但长期受制于落后的基建，相关产业尚未得到充分开发。项目建成将有利于进一步贯通波黑南北，缓解交通拥堵问题，既方便游客出行前往克罗地亚，也将使波黑各地商品运达海港更加便捷，为扩大商品出口、加快物流业发展创造新契机。该项目将成为带动波黑经济增长的一大引擎，有助于加强整个巴尔干地区的经贸往来、互联互通。”张永耀对此信心满满。

项目实施以来，地质条件与设计不符、新冠肺炎疫情等不利因素持续给项目推进带来严峻挑战……

“逢山开路，遇水搭桥。我们这些常年在外的中国建设者早已习惯去面对和攻克难题，面对施工难点，我们通过积极协调业主、原设计、监理及分包商各单位，组织分包商及当地地勘资源采样分析，根据结果与设计院进行了多次方案探讨并优化设计。疫情面前，我们根据欧洲疫情形势对工作进行调整，在做好各方防护的基础上，积极组织协调现场加班加点，努力推进项目实施，确保关键施工节点工作不受影响。”

如今，在张永耀和中波两国同事的共同努力下，泊奇特利桥已经初现雏形。“作为泛欧5C走廊泊奇特利至兹维罗维奇标段的重点工程，我相信在各方的共同努力下，项目一定能早日完工，助力波黑经济发展，造福波黑人民。”张永耀对此充满希望。

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