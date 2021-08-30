【编者按】新冠病毒溯源是一个科学问题，然而美国却执迷于政治操弄，对中国大搞疫情污名化、病毒标签化、溯源政治化，企图通过抹黑他国，转嫁自身抗疫不力的责任。一面在政治操弄病毒溯源上大张旗鼓，一面对本国疫情的科学溯源遮遮掩掩，8月27日，美国情报部门炮制毫无科学性和可信度的所谓“新冠病毒溯源调查报告”要点，再次将溯源工作作为“甩锅”的工具，对中国进行污蔑攻击。美国已经成为全球抗疫进程中最大的绊脚石，理应受到国际社会的调查。

近日，人民日报《钟声》栏目推出“政治操弄难掩美抗疫不力事实”系列评论，全方位揭露美国操弄病毒溯源工作的真实目的和险恶用心，道明美国最大的敌人是美国自己，绝无可能通过遏制中国来重塑其领导力。

尊重科学、捍卫正义是人心所向（钟声）

——政治操弄难掩美抗疫不力事实①

美国等少数国家政治操弄病毒溯源，干扰全球溯源合作，破坏全球团结抗疫，亵渎公平正义。越来越多正义人士正在站出来，捍卫科学真相，主持公道正义。

病毒溯源是一项长期性任务。越来越多科学研究表明，新冠病毒是多点多地暴发。世卫组织主导的下阶段溯源工作，应尊重这一现实，基于全球视野，在多国多地开展考察研究。美国国立卫生研究院不久前发表的研究成果指出，对去年前3个月在全美范围采集的逾2.4万名美民众血液样本的分析显示，新冠病毒2019年12月已在美出现，比1月19日官方首次确认发现病例提前数周时间。然而，美国政府却要求终止这项科学研究，理由是“干扰了对华溯源工作，对美国国家安全不利”。美方在政治操弄病毒溯源上大张旗鼓，对本国疫情的科学溯源却遮遮掩掩、讳莫如深，如此反科学的做法，理应受到国际社会的调查。【详细】

自私与偏见破坏全球抗疫大局（钟声）

——政治操弄难掩美抗疫不力事实②

当前，新冠肺炎疫情起伏反复，病毒频繁变异，疫情防控形势依然严峻，国际社会迫切需要更多信心、合作和希望。然而，美国却出于政治私利和偏见，到处煽风点火，大搞疫情污名化、病毒标签化、溯源政治化。这种毫无底线的恶劣行径，破坏全球抗疫合作大局，是对人类生命健康的公然漠视。

在人类与新冠病毒的较量中，团结合作是战胜疫情的唯一选择。美国无休止地搞政治操弄，破坏全球抗疫大局，是狭隘、短视和自私自利的行径。害人终害己。奉劝美国不要一意孤行，还是早日找回良知，多担一些国际责任、多做一些有益于国际合作的事为好。【详细】

“美国式失败”的罪魁祸首（钟声）

——政治操弄难掩美抗疫不力事实③

新冠病毒溯源是一个科学问题，这是常识。然而，直到今天，美方依然执迷于政治操弄，企图通过抹黑他国，转嫁自身抗疫不力的责任。但这种甩锅行径，丝毫不会改变美国民众因政府不作为、乱作为而付出惨痛代价这一事实。

美国号称拥有世界上最丰富的医疗资源和最强大的医疗护理能力，但在应对新冠肺炎疫情上却表现得一塌糊涂，以致沦为世界上确诊病例和死亡病例最多的国家。深入分析美国疫情应对过程，美方专家也认为，美国疫情应对之所以失败，直接原因是美国一些政客将政治凌驾于科学之上，将政治私利置于人民生命健康之上，这是“美国式失败”的罪魁祸首。【详细】

自欺欺人的“精神胜利法”（钟声）

——政治操弄难掩美抗疫不力事实④

日前，有美国媒体在其发布的“全球抗疫排名”中，通过改变评价指标等，将美国排在了第一位。与此形成反讽的是，美国每日新增确诊病例数、住院病例数、死亡病例数等疫情核心指标严重反弹，所有50个州的感染病例增幅均在上升，新冠疫苗接种率增长却几近停滞。

然而，不论美国一些政客的如意算盘打得多响，他们也摆脱不了美国社会问题的束缚。美国社会问题根深蒂固，是美国疫情应对绕不开的陷阱。从深层次上看，种族鸿沟、贫富差距、社会撕裂等问题，是美国抗疫失败的重要原因。无论过去还是今天，美国一些政客不作为、乱作为，既是对社会撕裂这一现实的迎合，更是对社会撕裂这一创伤的强化，导致美国陷入疫情“恶化—缓和—反弹”的恶性循环。【详细】

(责编：刘叶婷、常红)