美方在政治操弄病毒溯源上大张旗鼓，对本国疫情的科学溯源却遮遮掩掩、讳莫如深，如此反科学的做法，理应受到国际社会的调查

截至北京时间7月19日，已有55个国家致函世界卫生组织总干事，支持世卫组织发布的中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，呼吁坚持科学溯源，反对政治操弄。这些国家发出压倒性的正义声音，同美方裹挟少数国家搞政治操弄、反对科学、歪曲事实形成鲜明对照，充分反映了国际社会的公义所在和人心向背。

一个时期以来，以美国为首的少数国家搞疫情污名化、病毒标签化、溯源政治化的手段越来越露骨。他们公然漠视多国科学家的合作成果，大肆炒作“实验室泄漏论”。他们公然宣布让情报机构主导病毒溯源，不择手段污蔑中方。在这股歪风邪气的纵容和裹挟下，一些秉持科学精神进行溯源研究、就溯源问题发表客观公正言论的科学家，竟无端遭受政治压力、谩骂甚至威胁。这是对科学精神的背叛，是对人类文明的亵渎。

“从科学的角度看，‘实验室泄漏论’没有丝毫依据”，“专家对新冠病毒的自然起源没有疑义”，国际科学界得出的结论，与中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告得出的结论一致，科学性、权威性不容置疑。美国等少数国家之所以冒天下之大不韪，炒作“实验室泄漏论”，无非是为自身抗疫不力甩锅推责，并借此抹黑中国形象，遏制中国发展。国际社会持公正、客观观点的人士对这一图谋看得十分清楚。美国哥伦比亚大学微生物学与免疫学教授拉卡尼洛直言：“美国之所以一再在新冠病毒溯源问题上掀起波澜，是想把这个问题加上政治色彩。”美国智库席勒研究所主席拉鲁什犀利指出，所谓“中国制造新冠病毒”这种恶意诋毁是西方打压中国的一贯手法。

美国等少数国家政治操弄病毒溯源，干扰全球溯源合作，破坏全球团结抗疫，亵渎公平正义。越来越多正义人士正在站出来，捍卫科学真相，主持公道正义。去年2月曾在权威医学期刊《柳叶刀》上发表联合声明支持中国、强烈谴责新冠病毒阴谋论的24位医学专家，不久前再次在该期刊发表联合声明，驳斥所谓“实验室泄漏论”，强调“最近的同行评审研究强烈表明新冠病毒是在自然界进化的”。意大利米兰萨科医院传染病部门主任马西莫·加利最近在意大利众议院社会事务委员会表示，新冠病毒“是一种未知病毒，内部没有基因工程的迹象”。

病毒溯源是一项长期性任务。越来越多科学研究表明，新冠病毒是多点多地暴发。世卫组织主导的下阶段溯源工作，应尊重这一现实，基于全球视野，在多国多地开展考察研究。美国国立卫生研究院不久前发表的研究成果指出，对去年前3个月在全美范围采集的逾2.4万名美民众血液样本的分析显示，新冠病毒2019年12月已在美出现，比1月19日官方首次确认发现病例提前数周时间。然而，美国政府却要求终止这项科学研究，理由是“干扰了对华溯源工作，对美国国家安全不利”。美方在政治操弄病毒溯源上大张旗鼓，对本国疫情的科学溯源却遮遮掩掩、讳莫如深，如此反科学的做法，理应受到国际社会的调查。

中国始终秉持科学、专业、严肃和负责任的态度，率先同世卫组织开展全球溯源合作，为全球溯源工作作出了积极贡献。无论个别国家怎样变换政治操弄的手法，一次次在国际上兴风作浪，都不会改变其抗疫不力的事实，也不会改变中国—世卫组织联合专家组作出的权威结论，更不会改变国际社会尊重科学、坚持正义的大势。在科学事实和公理正义面前，任何将病毒溯源政治化、向他国甩锅推责的企图，只会激起越来越多国家的强烈不满和反对，只能以失败告终。

《 人民日报 》（ 2021年07月20日 03 版）

(责编：高歌、刘叶婷)