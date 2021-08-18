“读懂今天的中国，必须读懂中国共产党。”

中国用与西方不同的模式，实现了人类历史上速度和规模都前所未有的发展。它不仅给中国带来发展，也鼓舞越来越多的国家走符合自己国情的发展道路，探索更加美好的社会制度。

在中国共产党成立100周年之际，人民网推出“读懂中国”专辑，邀请国际政要、中外学者进行对话，力图通过不同视角的交流和沟通，解读真实、立体、全面的中国。

本期对话嘉宾为日本前首相鸠山由纪夫和中国前驻日大使程永华，围绕中国的发展是威胁还是机遇展开对话。

“中国共产党成立以来，建成一个人口众多、国土广袤、民族多样的新中国，改善了广大人民的生活。这是一段伟大的历史，应该在全世界范围内获得更高的评价。“鸠山由纪夫在节目中说。进入21世纪以来，随着中国经济持续高速增长，“中国威胁论”甚嚣尘上。对此，鸠山由纪夫认为，“中国绝不是威胁。”

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(责编：刘叶婷、常红)