“读懂今天的中国，必须读懂中国共产党。”

中国用与西方不同的模式，实现了人类历史上速度和规模都前所未有的发展。它不仅给中国带来发展，也鼓舞越来越多的国家走符合自己国情的发展道路，探索更加美好的社会制度。

在中国共产党成立100周年之际，人民网推出“读懂中国”专辑，邀请国际政要、中外学者进行对话，力图通过不同视角的交流和沟通，解读真实、立体、全面的中国。

本期对话嘉宾为俄国家杜马第一副主席伊万·梅利尼科夫和中国外交学院俄罗斯研究中心主任谭继军。

“自成立之日起，中国共产党便作为中国社会最为进步的政治组织不断发挥着自己的作用。”伊万·梅利尼科夫在节目中说，“也正因为如此，中国共产党得以快速被人民群众推举为领导力量，致力于完成国家民族的诸多任务。”

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第一辑·第一期 张维为对话欧伦斯：遏制中国为什么行不通？

第一辑·第二期 斯蒂芬·佩里对话孙吉胜：中国共产党何以独一无二？

第一辑·第三期 马丁·雅克对话张维为：西式民主为何难以维护人民利益？

第二辑·第一期 伊万·梅利尼科夫对话谭继军：“新殖民主义”？他们怎敢这样警告我们

(责编：徐祥丽、刘慧)