“读懂今天的中国，必须读懂中国共产党。”

中国用与西方不同的模式，实现了人类历史上速度和规模都前所未有的发展。它不仅给中国带来发展，也鼓舞越来越多的国家走符合自己国情的发展道路，探索更加美好的社会制度。

在中国共产党成立100周年之际，人民网推出“读懂中国”专辑，邀请国际政要、中外学者进行对话，力图通过不同视角的交流和沟通，解读真实、立体、全面的中国。

“我们生活在非洲，我们熟悉以前的西方殖民者，我们远远地就能嗅出殖民的味道。”塞德里克·托马斯·弗罗里克在节目中说，“他们（西方）怎么还敢警告我们要小心殖民者，我们与中国的交往，和中国不干涉别国内政的原则都与西方势力的行事作风截然不同。”

西方舆论对中非合作长期抹黑和误读，这是对全球化和多边主义的践踏。本期节目邀请南非国民议会事务主席塞德里克·托马斯·弗罗里克和中国社会科学院西亚非洲研究所非洲研究室主任贺文萍为对话嘉宾，在镜头前分享对于中非关系、“一带一路”等问题的真实看法。

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第一辑·第一期 张维为对话欧伦斯：遏制中国为什么行不通？

第一辑·第二期 斯蒂芬·佩里对话孙吉胜：中国共产党何以独一无二？

第一辑·第三期 马丁·雅克对话张维为：西式民主为何难以维护人民利益？

(责编：徐祥丽、常红)