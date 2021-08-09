人民网雅加达8月9日电 （记者徐伟、张杰）印度尼西亚雅万高铁8号隧道8日实现顺利贯通。至此，雅万高铁4号梁场小里程（雅加达）方向架梁通道上的隧道工程全部贯通，为梁场架梁的持续推进创造了条件，对项目全面建成开通具有重要意义。

雅万高铁8号隧道由国铁集团所属中国铁路国际公司牵头的中方施工联合体成员中国中铁三局集团负责施工，隧道全长2190米，是全线第二长隧道，设置斜井2座。施工过程中，参建单位先后克服了火山堆积层地质条件复杂，下穿既有铁路、公路等一系列难题，采用6个开挖作业面同时施工，坚持采用超前地质预报与监控量测系统，严格执行工艺工法，不断优化施工方案，有力保证了隧道施工进度及下穿既有铁路、公路安全。

疫情期间，中国中铁印尼雅万高铁项目经理部采取全面有效的防疫措施，全力降低疫情带来的不利影响，坚持疫情防控和工程建设并重。项目部参建员工在确保自身健康安全的同时，积极投身项目建设，不断加快推进施工进度，确保了8号隧道顺利贯通。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，全长142.3公里，最高设计时速350公里。建成通车后，雅加达到万隆的出行时间，将由现在的3个多小时缩短至40分钟左右，可有效促进当地经济发展和方便民众出行。

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