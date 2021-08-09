青海藏文化博物院内展示的《中国藏族文化艺术彩绘大观》。人民网 谢莹摄

人民网西宁8月9日电 （谢莹）《中国藏族文化艺术彩绘大观》（上卷）（后称“《彩绘大观》”）现收藏于青海省西宁市的青海藏文化博物院馆内。1999年12月被列入“大世界吉尼斯之最”，是世界上最长的一幅唐卡。

《彩绘大观》全长618米，宽2.5米，整幅画卷有1500多平方米，重量达1.5吨。整幅画卷绘有唐卡700多幅，包含18万3千多个人物，上下两边缀饰的堆绣图案多达3000多种。这幅唐卡的上色颜料全部采用金、银、珍珠、珊瑚和玛瑙等珍贵的矿物宝石与藏红花、大黄等名贵植物，在保存条件适宜下可以永不褪色。

这幅巨作把藏族的历史渊源、宗教传承、文化艺术、医药卫生、天文地理、神话传说、生活习俗、民族团结和地区繁荣等内容系统地串联起来，展现在一幅画卷上，堪称是藏族的"百科全书"。《彩绘大观》的主创者宗者拉杰，是青海省循化县文都乡牙训村一位传统工艺美术大师。在宗者拉杰主导下，这幅巨作汇聚了由青海、西藏、甘肃、四川和云南五省区的400多位优秀艺人参与，耗时27年策划与制作完成。

宗者拉杰自2005年起策划《彩绘大观》下卷，以“一带一路”为背景对上卷内容进行补充和完善。据悉，长达410米的《彩绘大观》下卷已于2019年完成，未来公众将有机会欣赏到由上下两篇连成的千米震撼长卷。

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