本报驻叙利亚记者 薛 丹

7月24日，在东京奥运会乒乓球女单预赛赛场，12岁的叙利亚乒乓球选手亨德·扎扎在首场比赛中落败，她的奥运之旅也宣告结束。但是，她站上东京赛场的那一刻，已创造历史：她是叙利亚第一位通过资格赛获得奥运席位的乒乓球运动员，也是本届东京奥运会年龄最小的参赛者，更是奥运会历史上最年轻的乒乓球选手。

在奥运会开幕式上，头扎马尾、身材高挑的扎扎和另一名男运动员一起担任叙利亚代表团旗手。叙利亚总统巴沙尔在赛后专门给扎扎打电话，代表叙利亚人民向她表达骄傲之情。扎扎的参赛，给这个饱经苦难的国家带来了振奋和期待。

从东京回国后，扎扎第二天就投入了集训，备战即将在约旦举行的阿拉伯乒乓球锦标赛。在首都大马士革的一家酒店里，本报记者见到了这位叙利亚国乒小将。

“这是我第一次参加这样规模的大赛，也是第一次见识这样的场面。”谈及结束不久的东京奥运会之旅，扎扎说，虽然输了比赛，但能够代表叙利亚参加奥运会，已经十分开心。

看到有记者前来采访，扎扎的队友们把房间围了个水泄不通，在他们眼里，能够代表国家参加奥运会的扎扎，是他们心目中的偶像。集训队教练阿里评价说：“参加奥运会一直是扎扎的梦想，她为此付出了诸多努力。虽然没有获得胜利，但她已经迈出了第一步。”

扎扎的家乡在叙利亚西部城市哈马。战争让哈马饱受摧残，孩子们无法正常上学，也不能随意出门玩耍。从5岁开始，乒乓球成了扎扎和哥哥的精神支柱。无论条件多么艰苦，扎扎都要求自己完成每周6天、每天3小时的训练。功夫不负有心人。2020年2月，扎扎代表叙利亚出征国际乒联西亚地区奥运选拔赛。当时仅11岁的她，以五战四胜的成绩夺得女单冠军，获得东京奥运会的入场券。

扎扎说，这次参加东京奥运会，自己从中国乒乓球运动员身上学到了不少经验。“丁宁和马龙是我的偶像。在中国运动员比赛时，我一直在观察他们的打法，还拍了一些视频，学习他们的挥拍、旋转动作。”扎扎说，“我想去中国训练，学习中国乒乓球运动员的打法，希望未来能达到他们的水平。”

本报记者跟随扎扎来到叙利亚国乒队训练场，发现这里的条件着实艰苦：眼下正是大马士革一年中最热的时候，因为条件有限，扎扎和队友们的训练场内没有空调，装在墙上的风扇转起来吱吱作响，突如其来的停电也是家常便饭。但他们从未放弃。“没有什么可以阻挡我的梦想。我要像丁宁和马龙那样成为奥运冠军，向全世界证明我们能行。”训练场内，扎扎还略显稚气的面庞，透着坚毅与自信。

（本报大马士革8月8日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月09日 16 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)