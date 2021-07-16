徐祥丽

“吐鲁番的葡萄哈密的瓜，叶城的石榴人人夸。库尔勒的香梨甲天下，伊犁苹果顶呱呱……”地域广袤、光照强烈的新疆大地上，有着歌谣数说不尽的特色瓜果。

2020年，新疆特色林果产量1120万吨。除了果品以外，馕、葡萄酒等产品也一同组成了“舌尖上的新疆”。美味的背后，则是一户户以此为生的家庭。在新疆，人民网“看见中国”中外记者团队访问了多位产业背后的人，听他们讲述生活的况味。

吐鲁番的葡萄：饱含生活的滋味

6月初，一片红色戈壁包围的葡萄沟中，著名的无核白葡萄已经挂果成串。

59岁的阿不来提·玉努斯家的葡萄地里，阳光透过葡萄叶的缝隙洒下斑驳。外面烈日高照，这里却闷热潮湿，只消待上一会儿，就会汗流浃背。

阿不来提已经在这种了25年葡萄。25年前，他有两亩半葡萄地，葡萄熟了摘去晾干，每年只能卖2000多块钱。如今，他通过学习和不断摸索，懂得了修剪葡萄，保持优美的串型和饱满的颗粒。现在他全部售卖鲜食葡萄，葡萄田也扩大到了六亩。每年广东、江浙等地的客商争相订购他的葡萄，阿不来提年收入增加到了十二万多。

阿不来提大叔在修剪葡萄。 人民网 张若涵摄

“我每天待在葡萄地七到八个小时，修剪葡萄，调节太阳光照的缝隙。因为有自己的功劳在那里，所以我种的葡萄特别好吃。” 对于阿不来提来说，有时候葡萄的滋味就是生活本身，“吐鲁番连风都是热的，但是这里阳光好、日照足，适合种葡萄，而我就是喜欢种葡萄。”每天，阿不来提骑上心爱的小摩托，往自己的葡萄地里“巡逻”。

目前，吐鲁番全市葡萄种植总面积达57万亩，产量121万吨。2020年全市农民人均纯收入17734元，其中葡萄产业人均纯收入5740元，成为农民增收的支柱产业。

除了种植修剪技术上的改进，电商直播的入驻和旅游业的发展，也推动着更多吐鲁番的葡萄以饱满新鲜的状态走向市场。

姑娘们在阿不来提的葡萄地里直播，她们的快手和抖音账号名为“柒上疆”。

人民网记者 寇杰摄

在阿不来提大叔的葡萄地里，“柒上疆”团队的姑娘们正在直播。在快手上，24岁的木卡待斯·外力有92万粉丝。“粉丝除了看我介绍葡萄，还喜欢打听新疆的风土人情，”她告诉人民网，带货最多的时候每天能卖5000单。“下单之后就直接在地里采摘、打包、发货，我自己家的葡萄也卖了很多。”木卡待斯家里有4亩葡萄地，没有电商之前，经常葡萄摘下来只能晾干卖葡萄干儿，有了电商平台的推荐，她家卖葡萄的收入增长了两三倍。

“火洲”吐鲁番夏季温度多在42度以上，但葡萄沟外，绿叶成荫，流水潺潺。作为旅游景区，这里的游客络绎不绝。 2019年，吐鲁番的游客人次为2336万，乡村旅游占到总游客人数的30%到35%，乡村游人均消费700-800元。

43岁的沙拉木·阿不力木家里种了12亩葡萄。随着吐鲁番葡萄沟旅游业的发展，他卖葡萄的形式悄悄变了。以前游客的销路没有打开，他种的葡萄多数卖葡萄干儿，现在70%都是鲜食销售。五公斤鲜葡萄才能晾晒出一公斤葡萄干，每公斤葡萄干卖13元。鲜食葡萄9块多一公斤，远比晾干要赚钱。

吐鲁番强烈的日光和高温下，还有一群人在努力发展葡萄酒产业。从浙江前来援助新疆的干部、吐鲁番副市长陈光耀告诉人民网，他们正在抓紧一切时间和机会为吐鲁番的葡萄酒产业打造知名度。吐鲁番的葡萄适宜酒庄酿制干红、干白、蒸馏酒、起泡酒、甜型酒等7个系列200多个品种。2019年葡萄酒产能3.84万吨、销售额2.53亿元，“设计产能为10万吨一年”，陈光耀雄心勃勃，想达到这个目标。

——“好实现吗？”

——“星光不问赶路人，我们就是去做。”

库尔勒的香梨：种出未来的希望

在新疆库尔勒，出产一种皮薄、肉脆、酥香、爽口的梨子。每年4月上旬，库尔勒香梨开花，香飘万里。9月，香梨成熟，香气四溢。这种被称为“世界梨后”的水果，见证着梨农耕耘的汗水、收获的甜蜜。

库尔勒市沙依东农场，住着1720户人家，65%是少数民族。2020年，库尔勒市香梨种植面积达到46.3万亩，其中就有沙依东农场种植的2万多亩香梨。

34岁的维吾尔族梨农热衣木江·买买提今年种了15亩香梨。5月底正是香梨挂果的时节，他要做的是给梨树剪枝。

热依木江在给香梨树剪枝。 人民网记者 寇杰摄

这15亩梨田，都是他一个人在打理。“以前是人工翻地，现在上肥料也是机器，犁地、松土也是机器，打药也是无人机，连修剪都有电剪刀。”2015年以后，热依木江在梨园里的活儿更多依靠起了机器。他腾出手来买了一辆卡车，用来经营副业。“平时用它做农活、拉沙子、拉砖、拉石头，建筑工地的活儿也干。”

去年，他拉了一车香梨到伊犁，卖到了霍尔果斯口岸。“六七天的时间，一共在水果批发市场里卖了12吨。有一部分客户往哈萨克斯坦出口，有些人在伊犁地区自己销售。”谈起自己的成绩，热依木江很是自豪。2020年，他一共卖出了20吨香梨，除掉成本，15亩梨田的纯收入有八九万块。

热依木江有两个孩子，女儿12岁，儿子8岁。今年，热依木江准备再买一辆大车，专门跑长途送货。谈到将来，他希望种好梨，跑好自己的车，到库尔勒市买楼房，“因为孩子们也长大了，要到市里上学。”

喀什的馕饼：见证几代人的奋斗

舌尖上的新疆，还离不开一样美食——馕。

窝窝馕、小油馕、千层馕、玫瑰花酱馕、核桃馕、巴丹木馕、薄饼—艾麦克、肉馕……不到新疆，不知道馕还有这么多种类。“要问我最喜欢哪一种，肯定是肉馕，因为我是一个‘吃货’！” 在“喀什味道”馕文化产业园，可爱的女学徒阿依诺·买买提大笑着说。

“喀什味道”馕文化产业园里的馕生产车间。 人民网 张若涵摄

阿依诺的“师父”是34岁的维吾尔族汉子穆沙江·爱萨。穆沙江在这里有10个馕坑，每个坑生产一种馕。透过透明的生产车间玻璃，可以看到学徒在揉面，力道柔和均匀，使得经过发酵的面饼仿佛会呼吸一样，在她手上粘弹。每个馕坑“标配”3人：一个学徒负责揉面、一个负责制饼，师傅则专心打馕。“和好的面必须要醒面，才可以打馕。盐、牛奶、鸡蛋，还有上面擦的芝麻和洋葱，都是必须要放的。” 阿依诺这样介绍自家馕美味的秘诀。

这个车间生产的馕商标叫做“父峰”，是老板穆沙江为了纪念去世的父亲而注册的。“我家三代都是做馕的，父亲那一代的时候，家境不太好，只能养家糊口。到了我们这一代，搬到产业园区以后，每天卖三五千个馕，已经手忙脚乱了。”

穆沙江和学徒在自家的打馕车间前。 人民网 徐祥丽摄

去年5月，穆沙江搬进了馕产业园。这里不收租金，馕坑也免费，他只需要缴纳电费和天然气费。“以前是分散的，到这儿来以后，批发的、零售的全都要到这来买馕，销售额比以前翻了一番。好多人整件整件地批发走了。”

“馕是我们维吾尔族的传统食品，无论是百万富翁，还是穷人，家里都离不开馕，所以馕特别珍贵。”穆沙江说，馕是维吾尔族人一天都离不开的主食。按照维吾尔族人的习俗，孩子出生以后吃的第一口食物须得是馕，这是为了让孩子以后生活风风火火。

穆沙江的孩子来到人间尝到的第一口美食就是馕。“当时是我母亲嚼碎了以后慢慢地塞到孩子嘴里。那时候我感觉到了馕的珍贵，从那以后我就想着一定要把馕产业做大做强。”穆沙江说，现在自己无论多忙，每天晚上都会腾出一个小时跟两个孩子交流思想，听他们谈谈学校里的情况。

在休息的时候，他会带两个孩子来看打馕，“他们品尝后会给我提建议，比如鸡蛋少了，牛奶少了不好吃，要改。”穆沙江说着笑了起来。穆沙江希望，孩子长大后能学习经济学、管理学知识，把自己的馕产业发扬光大。

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(责编：徐祥丽、刘慧)