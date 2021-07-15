徐祥丽

“每次在这里做完礼拜，我感觉内心是舒畅的。”新疆喀什，刚刚在艾提尕尔清真寺做完晡礼的维吾尔族老人麦麦提·萨吾提这样说。

艾提尕尔清真寺是中国四大清真寺之一，占地1.68公顷，始建于明代。清真寺鹅黄色主建筑旁边是两座宣礼塔，正门口便是宽阔的艾提尕尔广场。老人和小孩在大广场上休闲游戏，安然自在。

晡礼：得到内心的舒畅

走进艾提尕尔清真寺庄严的大门，穿过长廊，就到了占地400多平方米的大殿。置身这座拥有500多年历史的清真寺的大殿，顿觉心胸开阔和平静。

5月19日，晡礼时间还没到，已经陆续有信众走进清真寺。清真寺内有储物柜，携带物品的信众把东西放进去。这里的现代水房提供24小时热水。进入大殿前，有的信众把鞋子脱掉放在一旁，有的信众则踩上智能鞋套机，给自己的鞋子套上干净的塑料膜。

“安拉——胡阿克巴——”，晡礼时间到，唱诵的声音在大殿齐齐响起。窗外，庭院里的白杨叶子被风吹得沙沙作响。

信众在艾提尕尔清真寺做礼拜。人民网 徐祥丽摄

“这个清真寺冬暖夏凉，在这里做礼拜很舒服。”刚做完晡礼的麦麦提说。他今年61岁了，每天在这里做礼拜三到四次，其他时候在家做。“大家来这里做礼拜，和亲戚朋友们在这里见面，还可以唠家常。”

53岁的司马伊·图尔逊恰巧在附近参加完亲戚的婚礼，赶上晡礼时间，就近过来做了礼拜。司马伊在萨合亚社区做童装生意，他说，他家附近住着四五千居民，有20多个清真寺。

艾提尕尔清真寺副哈提甫阿巴斯·努尔买买提介绍，每天大概有400多人来这里做礼拜。在星期五的聚礼日，则有一千多人。两节会和肉孜节的时候，有五六千人。“我们信教群众的信仰得到了充分保障，宗教场所开放，还提供了各方面的设施，大家看到了，教民很随意地进出。”

“我们自己生活、信仰都是自由的。像我今天来参加我亲戚家的婚礼，刚好结束了就近来做礼拜，等回家以后，可能我就在离家近的清真寺做礼拜。”刚做完礼拜的信众司马伊说，“也没有人说你（要）做礼拜，也没有说你不（要）做礼拜，没有限制。”

“好的社会是信教的和不信教的人互相不歧视”

阿卜杜如苏力·谢木西丁已经在和田市玉吉米力克清真寺做了4年多的伊玛目。他同时是一名出租车司机，在和田市内开出租车，“看到了做礼拜的时间，比如还有半个小时，就回到清真寺主持礼拜。”

玉吉米力克清真寺伊玛目阿卜杜如苏力·谢木西丁。人民网记者 寇杰摄

阿卜杜如苏力出身穆斯林世家，经过本地信教群众的推选和地区伊斯兰教协会的批准，开始担任伊玛目。他说，宗教教职人员平时也有自己的工作，比如养牛、养羊、种粮食。他开出租车，有时候拉散客，有时候包车。有时候周围有群众去世，他要念葬礼，车就放到库房里面。

阿卜杜如苏力说，伊斯兰教提倡中道。伊斯兰教教义不提倡为了来世而放弃现世。“我们生活要好了，我们手上有钱了，富裕了，才能给别人做好事。伊斯兰教提倡过幸福生活，过好日子。”他说，“伊斯兰教倡导的社会秩序是，不给别人造成负担，在生活中不给他人制造困难，与社会各界人士和睦相处，互相帮助。”

来玉吉米力克清真寺做礼拜的老人迪喀尔·玉苏普。人民网记者 寇杰摄

78岁的老人迪喀尔·玉苏普也持相似的观点。迪喀尔已经在这个清真寺做礼拜20年了。作为一个伊斯兰教信徒，他心中好的生活和社会是什么样的？他说，好的生活和好的社会应该是，信教的和不信教的互相不歧视，尊老爱幼。应该把团结放在第一位，互相和睦相处。

“没有宗教极端思想，我那两年不会生活在痛苦之中”

努热艾合买提·阿布都拉今年34岁，他在和田的装修公司有32个员工。努热艾合买提和妻子苏迪曼·吾布力艾山自由恋爱，已经结婚7年。妻子护校毕业，在乡里的卫生所当护士。走进他们家的小院，鲜花盛开，整洁漂亮。

“女人挣的钱是不洁的，你不许出去上班！”很难想象，这曾经是努热艾合买提对妻子说的话。为了女人能不能化妆、能不能出门，二人争执了几个月。那时，他不吃妻子做的饭，不喝她端过来的水，不和她说话，甚至差点对她挥拳相向。最后他以婚姻相威胁，当时已经有了女儿的苏迪曼，不情愿地妥协了。

事情的起因要回到2015年底，当时，努热艾合买提在市场买装修材料，加上了一位老板的微信。老板经常在给他发样品资料时，掺杂一些包含宗教极端内容的音视频。随着努热艾合买提与老板关系越来越好，极端视频也看得越来越多。“开始时不注意，时间久了以后，觉得穆斯林就应该这样，思想慢慢改变。”于是就有了前面提到的他与妻子分居冷战的那两个月，直到妻子为了保住家庭，放弃了自己的工作。

现在再回忆那段经历，妻子苏迪曼说，当时十分生气和痛苦。转机出现在丈夫想把同样的思想宣传给表弟时。表弟觉得不对劲，告诉了努热艾合买提的亲哥哥。经过哥哥多次劝说，努热艾合买提同意去县上的教培中心听听课。苏迪曼说，自此之后，丈夫的思想有所转变，不再说不让自己出门了。“现在，为了补偿我，他总是做家务，每逢节假日给我买花买衣服，买金银首饰，刚刚520才给我发过红包。”苏迪曼说，现在能原谅丈夫，因为他是受到蛊惑和蒙骗，本质上不是坏人。

努热艾合买提和苏迪曼坐在自己家的沙发上。人民网记者 寇杰摄

苏迪曼说，自己也出生在一个传统的穆斯林家庭，现在夫妻俩仍然信奉伊斯兰教。她说，传统伊斯兰教没有强迫别人的观念，只有宗教极端主义才会“干这个不行，那个不行。”对于向丈夫传播宗教极端思想的人的目的，她认为是为了“分裂祖国”。“因为他们每个行为都是跟政府作对，他们根本不信教。”她说，“如果没有宗教极端思想，我那两年不会生活在痛苦之中。”

曾因信奉极端思想而“不与汉族人做生意”的努热艾合买提的装修公司一度停工，现已再度开张。运用在教培中心学到的创业知识，努热艾合买提的生意更红火了，一些很早就跟他一起工作的老员工也回到他身边。提到过去受到极端思想影响的经历，努热艾合买提说：“想起来后怕，如果不是去了教培中心，我现在可能无法坐在这里跟你们说话了。一旦再往前走触犯了法律，可能就在监狱里了。”

几年前的艾提尕尔清真寺，曾经目睹了令人心碎的血案。居玛·塔伊尔大毛拉主持完晨礼后被杀害。如今的艾提尕尔清真寺，一派宁静祥和。努热艾合买提的小院中，花枝正俏。

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(责编：徐祥丽、刘慧)