徐祥丽

作为多民族聚居地区，新疆的教育状况一直备受关注。近日，人民网“看见中国”中外记者团队走进新疆维吾尔自治区，记录这里不同年纪学生的学习生活，听师生们讲述自己的想法。

语言：通往更广阔世界的窗口

喀什市阿瓦提乡中心小学，绿树葱茏，书声琅琅。

“by motorbike” “by train”……六年级9班，26岁的英语老师阿依加买丽·买买提艾力手里拿着纸条，正在教学生念英语短语。孩子们齐声读了三五次后，她便把纸条举过头顶，让一个孩子跳起来用头顶触碰纸条。跳了几次后，小男孩终于顶到了纸条，老师亲昵地摸摸他的头，他迈着欢快的步伐回到了座位。

阿瓦提乡中心小学的学生在听课 人民网 马天翼摄

6年级5班的教室里，阿尔孜古丽·吐尔洪正在给学生上维吾尔族语言课。她今天讲授的内容是关于时间的。课文讲完之后，阿尔孜古丽让学生说说关于时间的维吾尔谚语。

一个叫艾穆热拉的男孩说：“时间过了，人的幸福日子也就过了。”阿尔孜古丽好奇地问：“你说的幸福是什么？”男孩回答：“老师，我说的幸福不是找一个人结婚那种幸福，我想说的幸福是，我们的五官都是好好的，可以享受美丽的大自然，这是一种幸福。我们的身体健康，父母的身体健康，这也是一种幸福。我们现在教室里条件这么好，这也是一种幸福。所以，如果我们没有把握好属于这个幸福的时间，幸福也就过去了。”

阿瓦提乡中心小学的孩子在操场练习踢球 人民网 徐祥丽摄

“我每次都是很激动地给他们上课，他们跟老师之间一点都没有距离。像艾穆热拉的答案，每次都出乎意料而又那么可爱。”这个班有45个学生，说起语言的学习，她说：“每一个民族都有属于它的特色和它的传统文化。既要保护好民族语言，也要以最快的速度接受时代的发展。”

2020年，新疆维吾尔自治区小学净入学率达到99.9%以上，九年义务教育巩固率达到95%以上，南疆四地州实现从幼儿园到高中的15年免费教育。

阿瓦提中心小学，正在唱歌的孩子们 人民网记者 寇杰摄

阿瓦提中心小学现有在校生2722人。谈到对孩子们未来的期待，阿尔孜古丽说：“每个人都渴望好的生活，每个人向往的生活方式都不相同，如果要走出喀什、走出新疆，去祖国、去全世界各个地方，那么各种语言都要学好。”

教育：实现梦想的道路

正如阿尔孜古丽所说，每个人向往的生活都是不同的。但对许多人来说，教育都是他们实现梦想的途径。

在喀什帕哈太克里乡稻香泉村村民麦麦提江的家里，记者见到了他的3个孩子。大女儿木尼热在读高中。她的理想是去武汉大学学习法律，将来当一名律师。两个弟弟从小就爱打架，都是她居中调停。

买买提江家的姐弟三个在院子里合影 人民网记者 寇杰摄

13岁的弟弟阿卜杜合力力最喜欢的课程是英语，因为他想去美国看看。记者到的时候，他正在玩“和平精英”，他还说自己喜欢《蜘蛛侠》这样的美国大片。8岁的小弟弟阿卜杜如苏力则骄傲地说，自己学习成绩特别好，长大以后，他要当一名警察，“保护全人类”。他说话爱笑，露出两颗空了的前牙，神气活现，仿佛对自己未来的计划志在必得。

买买提江一家坐在葡萄架下 人民网 徐祥丽摄

买买提江说，他会尽己所能支持孩子们的想法。因为三十年前，家里思想保守，他自己只上到初中。他现在开商店，政府也给盖了房子，生活得很好，希望孩子可以有所成就，实现自己的理想。

在喀什古城，记者还见到了一位兼职的回族酒吧歌手——马俊杰。他的专业是架子鼓，正在参加相关考试，特别渴望到四川、北京等地的音乐院校深造。“我那些朋友都在外面上学，我太羡慕了。”

——“你也想走出去？”

——“那肯定呀，肯定要深造，我不能原地踏步呀。要去想做好这个东西，一定要多跟那些大城市的老师呀、学生呀、音乐人交流。”

“我之前活了20多年没出过新疆，就一直在新疆上学。今年有一个考试，去了北京，还去看了长江，去了武汉。到了武汉我第一件事，就是吃了热干面。”马俊杰说，“因为之前一直说‘热干面加油’‘热干面加油’，我就想这是什么样的食品。他们就给我一个盒子，里面是黄面，加一些作料，我一看黑乎乎的，啥啊，我能不能下嘴？吃了之后，哎呦，再来一碗！”21岁的马俊杰聊起天来笑眼弯弯，特别生动。

很快，轮到他上场演唱了。“和我在成都的街头走一走，直到所有的灯都熄灭了也不停留。”一曲终了，名为“老城角落”的咖啡馆响起掌声。

大学：享受青春的时光

6月，正值毕业季。石河子大学书香湖畔，身着学位服的毕业生正三三两两地在拍照。

高大帅气的维吾尔族男孩木扎提也是毕业生中的一员。“大学四年，说长也长、说短很短。如果再重来一次，我一定还会努力拼搏，发光发热。”

木扎提就读于法学系，毕业前，他是校学生会学生权益部的部长。“我上高中时是一个内向的人，进大学后逐渐在各个社团里成长，变得敢于面对很多人发表自己的观点。”四年里，他努力兼顾学生会工作和学业，“因为自己那股冲劲儿，不想被淘汰，想走在别人前面。”

石河子大学图书馆 图源：石河子大学官网

木扎提始终记得政法学院五楼自习室靠窗的那个位置：去年夏天，他就是在这里复习考研。“石河子的夏天很热，下午太阳会直射这里，但我不想离开，因为这里特别安静。”

木扎提和汝海娅坐在碰碰船上 人民网 刘宁摄

今年9月，木扎提就要到新疆大学读研究生。对此，师妹汝海娅很是舍不得。在汝海娅心中，师哥是完美的，唯一的缺点就是“太认真了”。“我们在学生会认识，他经常给我一些学业和社会实践上的帮助，他要离开学校，亲近的朋友少了一个，有点伤感。”

采访前一天晚上，汝海娅和师哥与同学们一起唱歌、撸串，玩到夜里12点。对这个每学期都给自己设立目标、很有上进心的哈萨克族女孩子来说，这是放松和开心的时光。

“青春就是享受快乐、不断突破自我，向过去的胆小内向说再见！以前上台演讲都很紧张，现在什么都不紧张，磨炼出来了。”大学之于汝海娅，是享受青春、结交朋友、增长学识、为未来的人生做好准备的地方。

在石河子大学，像汝海娅这样的在校生有42131人。沿着书香湖和图书馆向北，是生命科学实验室、行政楼等建筑；向南，则是体育馆、网球场、游泳馆等运动场所。这座占地面积179.4万平方米、各类设施一应俱全的美丽校园，见证着一届届新疆学子的青春与收获。很快，书香湖畔又将迎来新的欢声笑语。

相关阅读：

这里是新疆：劳动创造美好生活

这里是新疆：国富则民强

(责编：徐祥丽、刘慧)