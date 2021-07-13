徐祥丽

2020年，新疆城镇居民人均可支配收入34838元，五年年均增长5.8%；农村居民人均可支配收入14056元，五年年均增长8.3%。新疆306.49万农村贫困人口全面脱贫。新疆人民的日子过得怎么样？近日，人民网“看见中国”中外记者团队走进新疆维吾尔自治区，记录新疆城乡居民的真实生活。

“今年我想努力赚钱，在市里再买一个房子”

喀什市帕哈太克里乡尤喀尔克喀库拉村3组，巴柯江和努尔比耶夫妻二人的小院里，花木环绕。巴柯江正在擦拭电动车。“2019年买的，上下班、干活很方便。再骑两年买一个七八万块的汽车。”巴柯江说。

“以前村里的路都是土路，一下雨都是泥巴。下雨天房顶上还要漏水，小时候妈妈经常拿个盆子接水，半夜都没法睡觉。” 从小在这个村子长大的巴柯江切身感受到了生活条件的变化，“现在我们这一出来就跟公园一样的，路都是沥青路、水泥路。”

巴柯江家的全家福 人民网 张若涵摄

巴柯江和妻子努尔比耶已经结婚9年。当年他去市里买衣服，对做销售员的妻子一见钟情。努力追求了一年多，巴柯江才把心上人娶回家。妻子笑着说：“后来我也看上他了，人好、头脑灵活，还爱干净。”

刚刚嫁到这个村子的时候，努尔比耶还要自己生煤炉子做饭。“冬天烧炉子，早上起来打个火，特别冷。”2016年，在政府提供的28500块安居房补助帮助下，他们盖上了现在宽敞明亮的房子。厨房里，自来水、天然气、抽油烟机一应俱全，装修和摆设与城市里一般无二。

巴柯江的两个孩子在村口玩耍 人民网 张若涵摄

巴柯江现在在城里做安装工，月薪七八千，妻子仍旧卖服装，工资四五千。两个孩子在小学上学，书本费学费全免。他已经给自己制定好了新的规划：“今年我想努力上班，多赚一点钱，准备在市里再买一个房子。”

巴柯江家不远处，是如仙古丽·艾买提和艾力·吐尔逊的家。他们1984年结婚，现在有3个孩子，6个孙辈，和小儿子住在一起。

坐在院子里铺着漂亮褥子的凉床上，艾力指着自家的大房子说：“这个房子之前是土房子，现在改为砖瓦房了，我自己的生活、环境各方面都挺好的。过去和现在有天壤之别。”

艾力现在在乡里面帮忙发快递，如仙古丽照顾孙子孙女，儿媳妇在城里的环江商贸中心打工，儿子在保险公司上班。

“我们是一个非常和睦的家庭，有老有小，三代同堂，儿媳妇、儿子都出去挣钱，我在家里面看孩子，一家人和和美美，这是我生活中最幸福的事情。”如仙古丽说。

如仙古丽一家三代同堂 人民网 徐祥丽摄

受天然泉水滋润，尤喀尔克喀库拉村水系资源丰富。2019年5月起，借助336万援疆项目资金，喀什帕哈太克里乡开始打造“稻香泉”乡村旅游景点。通过对水系、泉眼、稻田、绿稻等资源进行有机串联，形成了错落有致、移步换景、步步有景的旅游全貌。加上土地流转、安居房建设等等，如今，尤喀尔克喀库拉村村民人均年收入12000块，306户贫困户已经全部脱贫。

夕阳西下，村里的泉眼边，劳作了一天的村民过来洗洗手、喝喝水，回到家里享用晚餐。村口的马路上，下学的小男孩拎着书包跑过。年轻的母亲推着婴儿车在芦苇溪边遛弯儿，宁静恬适的乡村生活，令人流连忘返。

“环境好了，传统风俗也没有流失”

明亮的黄色小楼、8扇宽敞透亮的拱形窗棂格、上下三层的维族阿依旺风格建筑，这是吐尼沙汗·阿不都艾尼在和田团城的家。楼下的两个店面，一个出租，另一个吐尼沙汗自己经营艾德莱斯丝绸生意。楼上的两层，住着吐尼沙汗和母亲、弟弟等一大家13口人。

吐尼沙汗的家 人民网记者 寇杰摄

走进团城，一幢幢别具特色的民族风格建筑整齐排列，漂亮又和谐。“灿烂干果店”“JANAN餐具店”“弥郎美食”“木雕坊”“帘花店”……一家家独具特色的店铺里，各色商品琳琅满目。

在团城，商旅和人居形成了有机的和谐。傍晚时分，放学的孩子们在街上追跑玩闹；穿着艾德莱斯丝绸服饰的女士提着手提包优雅地走过；高大的树木底下，老人悠闲地靠在躺椅上闭目养神。

团城的街道上玩耍的孩子们 人民网 马天翼摄

和田团城，孩子们在下国际象棋 人民网 张若涵摄

42岁的吐尼沙汗出生在团城，祖祖辈辈都住在这里。她告诉人民网：“原来这个房子都是土坯房，路也是土路，下雨的时候路上都是泥水，环境特别差。改造以后，就是这样漂亮，环境也好了。” 以前，团城的房屋大部分是夯土砖木结构，低矮破旧。2016年，政府投入3.17亿元对团城进行改造。各家各户在原住房基础上进行加高、修缮、扩建，每家都设计了自己想要的风格样式，形成了如今每户各不相同又和谐漂亮的街区。

吐尼沙汗在自家的艾德莱斯丝绸店铺里 人民网记者 寇杰摄

团城改造之前，吐尼沙汗家开裁缝店，每个月收入两千到两千五；改造之后，这里成了客流密集地区，她卖起了漂亮的和田特产艾德莱斯丝绸，每个月收入超过4000元。“现在有钱了，环境也好了，邻居之间谁家做饭了就喊着过来吃饭，这种风俗传统也没有流失。”吐尼沙汗如是说。

“国家强盛了我们也高兴”

走进新疆国际大巴扎，首先映入眼帘的是二道桥清真寺高大漂亮的圆顶，辅以两侧的尖塔，令人顿生宏伟之感。再往里走，店铺鳞次栉比，沿街都是新疆特产。干果、丝巾、披肩、挂毯、木雕乐器、馕、烤包子、抓饭、烤羊肉串、凉皮子……应有尽有。

买买提艾力·哈斯木和努尔古丽·木斯热洪夫妇在市场经营着一家新疆本土特产店。“新丝路批发总汇”已经在大巴扎开了15年。说起大巴扎的魅力，努尔古丽说，“葡萄干儿已经‘冲出亚洲’了，世界各地的人都来买。”为了卖货给外国人，她专门学了英语。但她认为，买东西最痛快的，还是中国人。“你看刚刚那个上海大姐，就很大方，都是一箱一箱买。国家强盛了我们也高兴。”

努尔古丽·木斯热洪与丈夫买买提艾力·哈斯木在自家的特产店里 人民网记者 寇杰摄

努尔古丽喜欢玩抖音。在名为“古丽”的抖音账号上，她经常分享自己的生活、店铺、漂亮的民族服装等等。“新疆有的不只是葡萄干，新疆人也不是只会唱歌跳舞。”她特别想告诉没来过新疆的人，“黑枸杞、雪莲，都是我们新疆的好东西，你看我们新疆的彩棉，做的围巾多漂亮啊。新疆人也有知识、有文化，像我这样的职业女性也能够在事业上独当一面。我就是想让别人看一下我们的生活，真的是很幸福是吧。我们新疆人是很有正能量的，从这上面你也可以感觉到嘛。”

“现在中国多强大，作为中国人非常骄傲自豪，这是真心话。”丈夫买买提艾力插话说。

(责编：徐祥丽、刘慧)