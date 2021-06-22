剪彩仪式。 中海油供图

人民网开罗6月22日电 （记者周輖、孙为征）伊拉克米桑油田日前举办首个标准化示范脱气站——AGS1脱气站投产仪式，伊拉克石油部部长伊哈桑、中海石油伊拉克有限公司副总经理刘晖等出席活动，并为投产仪式剪彩。

自2011年起，中国海洋石油有限公司（以下简称中海油）开始参与伊拉克米桑油田群的开发，为油田增产提供助力。2010年5月17日，中国海洋石油国际有限公司、土耳其国家石油公司与伊拉克钻井公司作为合同方与伊拉克政府签署了米桑油田群技术服务合同，中海油作为主承包商负责开发建设油田，高峰产量规划为30万桶/天，脱气站项目是油田整体开发的一个子项目，将极大解决油田开发的瓶颈。

AGS1脱气站项目副经理侯赛姆介绍说，该脱气站的投产极大改善了老站超期服役的现状，大幅提高阿布油田区域原油处理能力。自动化程度的提升，也提高了油气处理系统运行的安全性及稳定性，是米桑油田增产、稳产的重要一环。

为保证工期，2021年2月，中海油脱气站项目组就召开承包商动员大会，在项目推进工程中，定期举行安全检查工作，不断鼓舞建设者保持高昂的工作热情。中伊两国建设者在疫情、高温等不利条件下，按期完成施工和设备调试。

“感谢中海油对米桑油田的贡献，并希望中海油能继续同伊拉克石油部、米桑石油公司一道，为建设更强大、更美好、更绿色的米桑油田而努力。”伊哈桑表示，米桑油田的建设成果为伊拉克石油工业做出了巨大贡献，并殷切希望中海油为伊拉克培养人才，带动本地化发展做出更大的贡献。

中国海洋石油国际有限公司总裁刘永杰表示，在伊拉克石油部、米桑石油公司的大力支持下，米桑油田项目在过去十年取得了系列喜人成绩，我们期待与伊拉克石油部及米桑石油公司进行更加紧密的合作，深化助力伊拉克本地化发展，积极参与新油田项目，与石油部、米桑石油公司一起谱写中伊两国在能源合作领域的新篇章。

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