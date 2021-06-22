人民网乌兰巴托6月22日电 （记者霍文）由中国内蒙古自治区人民政府新闻办公室、蒙古国记者协会共同主办，内蒙古日报社承办的“百年风华·见证友谊”中蒙媒体线上联合采访活动启动仪式，以视频连线方式分别在呼和浩特市和蒙古国乌兰巴托市同步举行。中国内蒙古自治区人民政府新闻办公室主任韩昀祥、蒙古国记者协会代主席宝日格勒玛分别致辞，内蒙古日报社社长吴海龙主持启动仪式。

此次中蒙两国媒体联合采访活动，聚焦中蒙两国友好历程，触摸中国共产党百年风华伟业历史脉动，通过线上线下深入交流互动，共同讲好中国共产党故事、讲好新时代中蒙友好故事，为增进中蒙友好和民心相通传播正能量。

采访活动自6月22日至28日，既安排了共产国际交通线等系列采访，从不同历史时期生动见证了中蒙友好和两国人民深厚情谊，也安排了内蒙古、宁夏等省区脱贫攻坚、生态治理、文化旅游、现代农牧业发展、绿色农畜产品生产加工、人民生活水平改善等蒙古国民众生产生活中比较关注的系列采访点和典型事例。

中蒙两国媒体通过采写即时性新闻专稿、人物专访、体验式深度报道等稿件节目，以短视频、文字、图片、广播等形式，借助融媒体及社交平台等多种传播渠道，进行全方位、多角度、立体式宣传，扩大受众覆盖面，提升传播影响。

参加此次联合采访活动的蒙古国媒体包括蒙古国《世纪新闻》报、乌兰巴托电视台、TV2电视台、TV8电视台、FM107.5广播以及Zindaa.mn、Livetv.mn等10余家主要媒体；中国媒体包括新华网西里尔蒙文频道、中央广播电视总台国际在线，内蒙古日报社索伦嘎新闻中心、融媒体中心，内蒙古广播电视台“草原之声”对外广播、蒙古语卫视等媒体。共有30多名记者参加采访报道。

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