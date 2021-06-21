人民网北京6月21日电 （刘以爽、实习生苏哲扬）“在中国学习生活的两年是我人生中一段完美的时光。”外交学院的马里留学生穆萨·保罗·科隆戈回忆起在中国的读研时光，不禁这样感叹道。“我不会忘记我的老师和同学们。他们热情地帮助我，把我当作自己的同胞，我能真切地感受到中国人的善良。”

见证中国抗疫斗争

穆萨在北京攻读硕士期间，亲身见证了中国伟大的抗疫斗争，他始终对中国的表现赞不绝口：“中国能够在短时间内控制疫情，是因为中国政府把人民放在了第一位，值得全世界学习。”拥有不同文化背景的他，对中国抗疫中体现出的民族精神同样充满了敬佩：“在这个世界上，有两个词我只能在中国体会到，那就是‘团结’与‘爱国’。”

中国抗疫斗争离不开中国共产党的坚强领导，而“人民至上”则是中国共产党领导抗疫的精神密码，穆萨对此深有体会：“今年是中国共产党建党100周年，我见证了中国共产党是为人民谋幸福、一切为了人民的利益着想的政党。”他认为中国是世界上最安全的国家，这离不开中国共产党的努力。“我很高兴能和中国人民一起体会这里的幸福生活。”穆萨感动地说。

见证中马、中非合作

穆萨认为疫情期间的中国和马里的双边合作彰显了60年来两国关系的发展。“中国总是为别人的安全着想，马里人民感谢中国提供的物资和缓助，这极大地提高了中马两国的合作水平，”马里当下的抗疫成果更离不开与中国的合作，“我们向中国学习如何抗疫，中方也十分乐意分享自己的经验。”

马里共和国地处非洲大陆西北部，是西非面积第二大的国家，在非洲政治中发挥着独特作用。穆萨高度赞扬了中非合作的成果，他认为疫情期间中国向绝大多数非洲国家提供援助，极大提高了非洲地区的公共卫生水平。中非合作论坛作为中非主要政治对话机制，“在非洲国家参考和借鉴中国的发展模式和经验，探索自身发展道路上发挥了不可替代的作用。”

分享学习汉语经验

通过与汉语结缘，了解中华文化的博大精深，穆萨一直在努力提高汉语水平。他毫不吝惜地分享宝贵的学习经验。“创建沉浸式的语言学习环境对提高汉语水平有非常大的帮助。”穆萨热情地分享道。 “我平时喜欢看的书、电影和听的音乐都是中文版。”穆萨认为语言学习还要注重应用，将语言应用作为学习的动力。“学习语言不能只在学校学习，而是要多接触当地人。我这个人很外向，非常喜欢旅行，与当地人面对面交流对我的语言水平的提高有很大帮助。”他笑着说道。

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