新华社东京6月15日电（记者王子江）东京奥运会运动员和官员防疫手册第三版15日发布，与上个月发布的第二版相比，主要增加了检测细节和对违反防疫规定者的处罚措施。

第三版防疫手册一共70页，比第二版增加了11页。有关检测的内容有两页，对海外运动员和官员在旅行前、抵达日本后、奥运会期间和离开日本时的检测做了详细的规定。另外，根据运动员和官员的参赛地点、居住地点和身份不同，设立了多个不同的检测级别，譬如在东京的参赛者将每天接受一次检测，对于那些不太可能密切接触运动员的参会者，只需要每4天接受一次检测。

关于处罚的内容也大大增加，从之前的几句话增加到了两页。对于违反规定者的处罚，第二版只是说：“可能影响你继续参加奥运会。如果拒绝检测，可能会被取消参赛资格。”新版防疫手册有了比较详细而严格的规定，把处罚分为几种：警告、暂时或者永久撤销注册资格、取消比赛资格、罚款等等。

不过，处罚措施中并没有东京奥组委首席执行官武藤敏郎在上周新闻发布会上透露的“驱逐出境”一项。东京奥组委奥运举办统管中村英正在当天的发布会上说，“驱逐出境”是日本政府的规定，主要针对那些极端的行为，譬如可能影响到公众或者其他人安全的严重违法行为。

第三版防疫手册增加的内容还包括对防疫机构设置做了详细部署，譬如设立传染控制中心，专门负责确认阳性感染病例或者确认密切接触了阳性病例的人员，控制中心由东京奥组委直接主管。另外手册中还显示，国际奥委会将设立协助机构，而日本政府负责对接公共医疗机构。

第三版防疫手册针对的是各国和地区参加奥运会和残奥会的运动员和官员，手册规定的防疫措施从7月1日开始施行。针对国际体育组织参会人员和媒体人员的防疫手册将在晚些时候单独发布。

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