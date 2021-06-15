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王毅在“上海合作组织日”招待会上发表视频致辞

2021年06月15日21:53 | 来源：新华社
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　　新华社北京6月15日电 “上海合作组织日”招待会15日在北京举行。国务委员兼外长王毅以视频方式在招待会上发表致辞。

　　王毅说，20年前，中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦六国元首正式宣告上合组织成立。这一决定顺应了和平、发展与合作的时代潮流，开启了地区国家共创安全、共促发展、共享繁荣的新纪元。在“上海精神”指引下，上合组织走出了一条符合地区实际、契合各方需求的合作与发展道路，为构建新型国际关系和人类命运共同体作出重要探索。

　　王毅表示，站在新的历史起点上，上合组织要勇立时代潮头，共担时代责任，为促进世界和平与发展作出更大贡献。为此他提出树立“命运共同体”新典范、释放合作共赢新动能、谱写文明互鉴新篇章、扛起全球治理新担当四点倡议。

　　今年6月15日是上海合作组织成立20周年纪念日。招待会由中国人民对外友好协会和上海合作组织秘书处共同主办。上合组织秘书长诺罗夫以及上合组织成员国、观察员国、对话伙伴驻华使节等出席。

(责编：白宇、赵欣悦)

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