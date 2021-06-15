新华社首尔6月15日电（记者田明 杜白羽）韩国军方15日开始举行今年首次“东海（即日本海）领土守护演习”。考虑到疫情仍未结束，演习方式将以海上、非接触训练为主，不会进行登岛训练。

往年，韩国每年举行两次“独岛（日本称‘竹岛’）防御演习”。从2019年开始，该演习更名为“东海领土守护演习”。

据韩联社15日援引韩国军方消息报道，韩国海军每年定期举行“东海领土守护演习”，旨在应对针对本国领土和国民财产安全的威胁。本次“东海领土守护演习”将以非公开形式举行。韩国海军、空军及海警将派出舰艇、飞机参与演习，但主要实施陆上作战任务的海军陆战队不参加本次演习。去年演习规模有所缩小，今年演习规模将恢复到往年正常水平。

日本内阁官房长官加藤胜信14日在记者会上表示，日本对韩国将在竹岛周边进行军事训练表示强烈抗议，并要求韩方停止该行动。针对韩国媒体日前报道“日方以韩方演习为由单方面取消了原计划在七国集团峰会期间举行两国首脑会晤”一事，加藤胜信表示，这种说法违背事实。

独岛位于朝鲜半岛东部海域，面积约0.18平方公里。韩国、朝鲜、日本都宣布对该岛拥有主权。目前韩国实际控制这一岛屿。（参与记者：郭丹）

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