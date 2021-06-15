凭栏观海，浪奔潮涌。

20年前，上海合作组织承载着地区国家的美好期许应运而生。20年来，上合组织走过不平凡的发展历程，成为欧亚地区和国际事务中重要的建设性力量。

2018年，在上合组织发展历史中具有里程碑意义的青岛峰会上，习近平主席强调各方齐心协力构建上合组织命运共同体。这为弘扬“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”注入更强大的时代动力，为地区和世界谋求和平与发展进一步指明了前进方向。

东方风来 勇立时代潮头

进入21世纪，人类社会与国际格局出现重大演变，不稳定、不确定因素明显增多。金融经济震荡、地区冲突、粮食短缺、气候变化等风险持续的同时，恐怖主义、分裂主义、极端主义、非法贩运麻醉药品、跨国有组织犯罪、网络犯罪等国际安全挑战和威胁日益加剧并相互交织，特别是在新冠肺炎世纪疫情暴发后，对“世界怎么了、我们怎么办”的追问更加迫切。

察势者明，应变者智。

上合组织自2001年成立以来，不断推进成员国在各领域合作，不断完善组织机制建设，不断提升应对挑战能力，地区和全球影响力持续增强。2018年的上合组织青岛峰会上，“确立人类命运共同体的共同理念”被写入成果宣言，成为上合组织成员国最重要的政治共识和努力目标。

这是应对挑战的时代方案，也是凝聚共识的强大力量。一路行来，中国元首外交推动上合组织合作不断深化，上合组织命运共同体理念也愈加深入人心——

从2014年到2016年，在上合峰会重要讲话中，习近平主席多次提到利益共同体、命运共同体。2017年，习近平主席强调上合组织要“构建平等相待、守望相助、休戚与共、安危共担的命运共同体”，使这一重要理念内涵持续丰富。

在2018年青岛峰会上，习近平主席明确提出了要提倡创新、协调、绿色、开放、共享的发展观，要践行共同、综合、合作、可持续的安全观，要秉持开放、融通、互利、共赢的合作观，要树立平等、互鉴、对话、包容的文明观，要坚持共商共建共享的全球治理观，为构建上合组织命运共同体提供了重要方法论。

2019年，习近平主席指出，要把上合组织打造成团结互信、安危共担、互利共赢、包容互鉴的典范，更进一步指明了构建上合组织命运共同体的目标和任务。

2020年以视频方式出席上合组织成员国元首理事会第二十次会议时，习近平主席提出构建“卫生健康共同体”“安全共同体”“发展共同体”“人文共同体”等四个“共同体”，使得上合组织命运共同体理念得以全面深化。

夯基垒台，立柱架梁。上合组织前秘书长努尔加利耶夫认为，回顾过往，习近平主席提出的构建人类命运共同体理念对上合组织的发展起到关键支撑和推动作用。

在世纪疫情叠加百年变局的当下，一系列持续发展与深化的中国理念与中国主张正擎起时代旗帜，指引上合组织团结各方织就“同呼吸、共命运”的新图景。

齐驱并进 展现蓬勃生机

新冠病毒肆虐亚欧大陆。危急时刻，习近平主席发出有力倡议——“加强抗疫合作，构建卫生健康共同体”。

为乌兹别克斯坦提供新冠疫苗、向吉尔吉斯斯坦捐赠防疫物资、向俄罗斯和哈萨克斯坦等国派出医疗专家组……疫情暴发以来，中国为上合“家园”筑起抗疫生命线贡献力量，推动上合组织卫生健康共同体持续向前。

恐怖主义、极端主义、毒品泛滥、网络安全、新冠疫情，各种传统和非传统安全威胁不断涌现。着眼共同安全命运，习近平主席倡导上合组织各国遵循共同、综合、合作、可持续的安全观，共同构建安全共同体。

从签署国际上首个政府间反极端主义公约，到打击“三股势力”；从举行“和平使命”联合军演，到防范“伊斯兰国”恐怖分子回流；从推进阿富汗和平进程到出台防范传染病扩散措施……上合组织安全合作不断增添新内容，安全共同体行稳致远。

既有加强抗疫合作、维护安全稳定，又有深化务实合作、促进民心相通，上合组织从安全与经济合作的“双轮驱动”到“四个共同体”多轨并进，20年来沿着和平发展之路不断前行。

不论是疫情前的当面会晤，还是疫情下的“云端”互动，“一带一路”是中国和上合组织其他成员国领导人交谈中的高频词。8年前，正是在位于亚欧大陆腹地的哈萨克斯坦，习近平主席首次提出共建丝绸之路经济带倡议。如今，从天山山麓到里海之滨，从帕米尔高原到哈萨克草原，“一带一路”在亚欧大陆落地生根，开花结果。

中巴经济走廊、中白工业园、中蒙俄经济走廊、中亚第一长隧道“安格连-帕普”铁路隧道、中俄东线天然气管道、上合组织农业技术交流培训示范基地、中国-上合组织地方经贸合作示范区……丝路精神与“上海精神”交相辉映，上合组织发展共同体阔步前行。

近年来，世界还遭遇单边主义、保护主义乱流，一些势力鼓吹“文明冲突”，煽动偏见与仇视。而中国领导人强调“促进民心相通，构建人文共同体”，提倡“和而不同”“美美与共”。这些智慧与洞见为文明发展驱散阴霾，为人类未来点亮希望。

既有乌兹别克斯坦上海合作组织民间外交中心、塔吉克斯坦上海合作组织友好合作中心等多样化的人文合作平台，也有文化年、语言年、旅游年、媒体论坛、青年交流营等一系列丰富多彩的人文活动……

上合组织秘书长诺罗夫说，20年来上合组织在文化、教育、科学等领域积累和形成了重要的合作潜力。人们看到，上合组织框架下民心相通的人文纽带不断拉紧，成就文明互学互鉴、和谐共处的佳话。

人间正道 不惧风云变幻

成员国领土总面积超过欧亚大陆的五分之三，人口占世界近一半，国内生产总值占全球20%以上。今天，上合组织已经成为世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织。

国际观察人士指出，上合组织始终保持旺盛生命力和强劲合作动力，根本原因在于它创造性地提出并发展了“上海精神”，并始终践行。这超越了文明冲突、冷战思维、零和博弈等陈旧观念，掀开了国际关系史崭新的一页，得到国际社会日益广泛的认同。

20年凝心聚力，20年砥砺前行。事实证明，不同于“西方中心论”的旧视角、零和博弈的旧思维，从“上海精神”到人类命运共同体，上合组织正是遵循国际关系与人类社会发展的正道宏途，才经受住了国际风云变幻的重大考验，成为不稳定世界中的重要稳定力量。它正成长为一棵参天大树，为地区和世界撑起一个实现公平正义、共赢共享的新天地。

“面对日益增多的全球性挑战，我们要展现应有的国际担当，坚持共商共建共享的全球治理观，密切协调和配合，维护以联合国为核心的国际体系，促进多边主义和自由贸易，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。”

巴基斯坦全球战略研究中心高级顾问阿赫塔尔·詹久阿认为，习近平主席的上述重要理念展现了人类命运共同体的深刻内涵，为上合组织下阶段发展擘画了蓝图，指明了方向。

登峰极目，海阔天高。

在人类命运共同体理念指引下的上合组织，也必将继续引领时代发展、推动区域合作、共同塑造人类和谐共生美美与共的光明未来！（记者王雅晨 孙萍 陈汀）

(责编：刘洁妍、刘慧)