人民网北京2月22日电 （徐祥丽、高歌）2月22日，国务委员兼外长王毅出席“对话合作，管控分歧——推动中美关系重回正轨”蓝厅论坛开幕式并发表致辞。

全文如下：

各位嘉宾，各位朋友：

大家好！中国新春佳节之际，中美各界有识之士在蓝厅交流互动，共商两国关系的未来，具有重要意义。首先，我谨代表中国外交部，向各位长期关心支持中美关系的朋友们致以新春的祝福！

冬去春来，季节的变换启示我们，再寒冷的冬天也会过去，希望的春天总会到来。面对全球疫情、经济衰退、气候变化这样前所未有的共同挑战，人类社会不应丧失信心，而应展现勇气、团结和责任。中美作为两个大国，首先应做好自己的事情，同时也要为人类共同利益开展合作，这是国际社会的期盼，也是大国应有的担当。

就在中国人民辞旧迎新的除夕，习近平主席同拜登总统进行了首次通话。这次通话中，习近平主席阐明了中方愿本着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢精神，与美方聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定发展的原则立场。两国元首长时间深入交换意见，一致认为中美要增进相互了解，避免误解误判；要彼此坦诚相待，不搞冲突对抗；要畅通沟通渠道，推进交流合作。这次极为重要的通话为处于十字路口的中美关系指明了方向，也为两国乃至世界传递了今年春天第一个令人鼓舞的消息。

各位朋友，

过去几年，中美关系脱离了正常轨道，陷入建交以来最为困难的局面。其根源在于美国前政府出于自身政治需要，对中国的走向和政策作出了严重误判和歪曲解释，借此出台的各种遏制打压行径，给两国关系造成了难以估量的伤害。今天，中美关系要拨乱反正，重回正轨，首先需要打破由各种对华错误认知而人为砌起的高墙，真正客观准确地了解中国、认识中国、读懂中国。

中国是始终坚持并发展人民民主的国家。长期以来，西方国家在民主这个问题上对中国有着严重歪曲误解。实际上，民主并不是少数国家的专利，而是全人类的共同价值。实现民主的形式丰富多彩，没有固定模式，也不存在标准答案。真正的民主必须扎根本国土壤、服务本国人民。中国实行的社会主义民主政治，坚持中国共产党领导、人民当家作主、依法治国三者的有机统一。这是一种全过程的民主，坚持所有重大立法决策都要依照程序、经过民主酝酿，并通过科学、民主决策产生。这是一种最广泛的民主，坚持众人的事情由众人商量，努力找到符合全社会意愿的最大公约数。比如，中国政府在制定“十四五”规划时，注重征求各方意见，仅网上就收集到100多万条意见建议。事实已证明，中国的社会主义民主政治体现了人民的意志、符合中国的国情，得到人民的拥护，为人类政治文明进步作出了独特和重要贡献。

中国是始终保护并促进人权发展的国家。作为世界上最大的发展中国家，中国奉行以人民为中心的理念，将生存权、发展权作为首要的基本人权，努力促进经济、社会、文化权利和公民政治权利全面协调发展。新中国成立70多年来，中国人均国内生产总值从不到30美元提升到超过1万美元，8亿以上人口实现脱贫，在中华民族几千年历史上首次消灭了绝对贫困。新疆、西藏等少数民族聚居地区更是中国人权进步的典范。过去60多年来，新疆经济总量增长了200多倍，人均生产总值增长了近40倍，人均预期寿命由30岁提高到72岁。在抗击新冠肺炎疫情中，中国全力保障每一个人的生命健康权，不惜一切代价，以最快速度遏制了疫情蔓延，以最大努力提高了治愈率、降低了死亡率，并为社会经济生活迅速恢复提供了保障。

中国是始终珍惜和捍卫世界和平的国家。中国的发展得益于世界和平，又通过自身发展回馈世界和平。过去70多年，我们从未主动挑起过一场战争，从未侵占过别国一寸土地，倡导对话弥合分歧，谈判化解争端。我们无意输出意识形态，不做颠覆任何国家政权的事情，一直坚持走对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路。我们积极参与斡旋热点问题，是承担联合国会费和维和摊款第二位的国家，是安理会常任理事国中派遣维和部队最多的国家。

中国是始终倡导和践行合作共赢的国家。合作共赢是中国对外交往的重要原则。我们坚持正确义利观，真心诚意帮助发展中国家，不附带任何政治条件，不把自己的意志强加于人。我们提出“一带一路”倡议7年多来，与合作伙伴国家货物贸易总额超过了7.8万亿美元，对合作伙伴国家直接投资超过了1100亿美元，为促进当地人民就业、经济发展发挥了重要作用。在世界经济衰退逆风中，中国连续三年主动举办进口博览会，让各国分享中国的市场机遇。当前，中国正在新发展理念指引下，加紧构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，深入推进高水平对外开放，这将为世界各国提供更大市场空间，创造更多发展机遇。

中国是始终奉行和维护多边主义的国家。多边主义是中国的坚定选择。今年是新中国恢复联合国合法席位50周年。50年来，我们捍卫联合国宪章的宗旨和原则，支持联合国的权威和应有作用；主张国家不分大小一律平等，坚定推进国际关系民主化。我们从不搞针对特定国家的小圈子，从不在联合国授权外搞单边行动。过去几年，在单边主义、保护主义肆虐之时，中国毫不犹豫地站出来予以抵制，以实际行动维护国际关系基本准则，维护广大发展中国家共同利益。联合国秘书长古特雷斯表示，中国已成为多边主义的最重要支柱和促进世界和平与发展不可或缺、值得信赖的重要力量。

对于中国而言，今年是具有划时代意义的一年。我们将迎来中国共产党百年华诞。自1936年埃德加·斯诺访问延安算起，美国人民了解中国共产党至少已有85年了。从中国革命到改革开放，从全面建成小康到全面建设现代化，中国共产党致力于中华民族的千秋伟业，百年恰是风华正茂。我们知道，美国新一届政府正在审视评估对外政策。希望美方的政策制定者能够顺应历史潮流，看清世界大势，摒弃各种偏见，避免无端猜忌，推动对华政策回归理性，实现中美关系健康稳定发展。

各位朋友，

如何推动中美关系重回正轨？

50年前，基辛格博士破冰访华，中美领导人以非凡政治魄力共同打开关闭几十年的交往大门。50年后的今天，我们应本着对两国和世界负责任的态度，再次作出明智和正确的抉择。中方认为：

首先要相互尊重，不干涉彼此内政。这是国际交往的基本准则。一个有礼貌的绅士，绝不会把自己的刀叉伸到别人的盘子里。孔子所说的己所不欲勿施于人，也早已在世界上被广为接受。对于中美这样的大国而言，更应相互尊重，不能总想着改变对方，压制对方，甚至打倒对方。这样的企图从来没能得逞，今后也不可能，只会无谓地制造矛盾甚至冲突。

建交以来，中方一贯尊重美国人民的自主选择，乐见美国保持良好发展势头，从不干涉美国的内政。我们无意挑战或取代美国，愿与美国和平共处，共同发展。同样，我们希望美方也能够尊重中国的核心利益、民族尊严和发展权利，停止对中国共产党和中国政治制度的抹黑诋毁，停止纵容甚至支持“台独”分裂势力的错误言行，停止在香港、新疆、西藏等中国内部事务上损害中国主权和安全。做到了真正的相互尊重，中美关系改善和发展才能行稳致远。

二要加强对话，妥善管控矛盾分歧。中美社会制度不同、发展阶段有别、历史文化各异，双方存在矛盾和分歧很自然，关键是要通过对话增进相互了解，不能任由分歧定义两国的关系。过去几年美方几乎中断了两国各层级的对话，成为中美关系不断恶化的重要原因之一。

当前，双方应按照两国元首除夕通话精神，切实从两国人民的根本福祉出发，以发展的眼光、开放的胸襟和包容的精神，激活或建立各领域、各层面的对话机制，就双边关系中的广泛问题以及重大国际和地区问题坦诚对话，准确把握彼此的政策意图，厘清中美关系的主要症结，探寻管控敏感问题、化解风险障碍的有效途径。中方进行对话的大门始终是敞开的，我们愿随时与美方进行开诚布公的沟通，开展解决问题的对话。

三要相向而行，重启两国互利合作。合则两利，斗则俱伤，这是中美建交以来被历史和实践反复证明的真理。面对此起彼伏的地区热点和层出不穷的全球性挑战，中美需要合作的领域不是变少了，而是更多了。可以合作空间不是变窄了，而是更宽了。双方比以往更有能力办成有利于两国和世界的大事。

当前形势下，双方可由易到难，积极互动，积累善意。经贸合作是中美关系重要组成部分。尽管遭遇疫情影响，去年中美贸易额仍然逆势增长，体现出两国经贸关系的互利本质和内生动力。中国乐见美在华企业获得更大成功，将继续采取有力措施改善中国营商环境，同时希望美方尽快调整政策，放弃对中国产品加征不合理关税，放弃对中国企业和科研教育机构实施各种单边制裁，放弃对中国科技进步进行无理打压，为两国合作提供必要条件。抗击新冠疫情、应对气候变化、推动世界经济复苏是眼下国际社会最紧迫的三大任务，作为负责任大国，中方愿意在这三个领域同美国协调政策，加强合作，携手为世界作出积极贡献。

四要扫除障碍，恢复中美各领域交流。中美建交40多年来，两国各界建立了深厚联系，双方迄今已建立50对友好省州和232对友好城市，中国已连续10年成为美国最大外国留学生来源国。但过去几年这些正常交往受到严重破坏，中国赴美交流、留学人数急剧减少，两国交往的社会和民意基础遭到不应有的“毒化”。

国之交在于民相亲。中美两国人民有着友好交往传统，两国民间交流不应受到政治关系起伏的左右。已经离开我们的著名中国学者傅高义先生，直到生命的最后时刻仍呼吁要采取理性对华政策，参与起草《中国不是敌人》公开信，得到众多知名人士联署支持。我们希望美方尽快解除对中方教育、文化、新闻、侨务等团体在美活动的各种限制，解除对美国地方政府及各界对华交往的阻吓，鼓励和支持两国恢复高校、研究机构、留学生等正常的人文交流项目。中方愿意相向而行，以开放态度共同为两国人民的相互往来营造良好环境。

各位朋友，

中美关系的未来归根到底掌握在两国人民手中，中美关系的改善也始终离不开两国各界的支持推动。我衷心希望此次蓝厅论坛能够成为坦诚交流、凝聚共识的平台，为两国关系的改善发展建言献策，贡献智慧。双方共同努力，推动中美关系这艘巨轮尽快回归健康发展的航道，驶入海阔天空的美好明天！谢谢大家！（完）

相关新闻：

王毅：中美元首除夕通话 为两国关系指明了方向

王毅：中国是始终坚持并发展人民民主的国家

王毅：中国是始终保护并促进人权的国家

王毅：中国是始终倡导并践行合作共赢的国家

王毅：中国是始终奉行和维护多边主义的国家

王毅呼吁美国对华政策回归理性 作出明智抉择

王毅：进行开诚布公的沟通 开展解决问题的对话

王毅敦促美方做到三个“放弃”

(责编：燕勐、常红)