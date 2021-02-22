人民网讯 据外交部网站消息，2月22日，王毅国务委员兼外长在“对话合作，管控分歧——推动中美关系重回正轨”蓝厅论坛开幕式上致辞。

王毅说，就在中国人民辞旧迎新的除夕，习近平主席同拜登总统进行了首次通话。习近平主席阐明了中方愿本着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢精神，与美方聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定发展的原则立场。两国元首长时间深入交换意见，一致认为中美要增进相互了解，避免误解误判；要彼此坦诚相待，不搞冲突对抗；要畅通沟通渠道，推进交流合作。这次极为重要的通话为处于十字路口的中美关系指明了方向，也为两国乃至世界传递了今年春天第一个令人鼓舞的好消息。

王毅表示，再寒冷的冬天也会过去，希望的春天总会到来。面对全球疫情、经济衰退、气候变化这样前所未有的共同挑战，人类社会不应丧失信心，而应展现勇气、团结和责任。中美作为两个大国，首先应做好自己的事情，同时也要为人类共同利益开展合作，这是国际社会的期盼，也是大国应有的担当。

(责编：燕勐、常红)