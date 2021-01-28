中国《庄学研究》弘扬中华优秀传统文化坚定文化自信

人民网讯 中国《庄学研究》集刊线上新闻发布会，23日在北京中国社会科学出版社、安徽省蒙城县、哈尔滨师范大学三地线上同时举行。

中国社会科学院哲学研究所研究员，中国社会科学院文化研究中心副主任、中国社会科学院社会发展研究中心常务副主任、《庄学研究》主编胡文臻担任主持人。胡文臻指出，坚持中国共产党领导，坚定文化自信，充分发挥中国社会科学院（所）地共建庄学研究国家智库平台作用，坚持实践创新，必须建立在历史发展的规律之上，必须行进在历史正确方向之上；坚持新发展理念，构建新发展格局，高度重视庄学的考古研究工作；努力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学，更好地认识源远流长、博大精深的中华文明；为弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信提供坚强支撑，为建设文化强县和文化强国提供理论与运用实践的支持和示范工程经验。

中国社会科学院哲学研究所党委书记、中国文化研究中心主任、中国社会科学院大学哲学学院院长王立胜研究员指出，“两创”就是要解决继承和创造性发展的关系问题，彰显了我们党坚定文化自信的一脉相承的内在逻辑。《庄学研究》要自觉承担起推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的重任，为文化强国战略实施添砖加瓦。

中央马克思主义理论研究建设工程首席专家、中国文化软实力研究中心主任、博士生导师、原中宣部理论局副局长、全国哲学社会科学规划办公室主任张国祚教授指出：任何国家发展都要两条腿走路，一条腿是物质硬实力，一条腿是文化软实力。如果说物质硬实力不行，那么这个国家可能一打就垮、一打就败，而如果文化软实力不行，这个国家可能不打就垮、不打自败。加强优秀传统文化研究和提升国家软实力关系非常重大。

中国《庄学研究》顾问潘晨光教授指出：我希望让庄子的每一个寓言、每句经典语录都活起来，启迪人的心灵，焕发出智慧的光芒。

哈尔滨师范大学文学院教授、博士生导师、科研处副处长、哈尔滨国学学会会长赵德鸿教授指出：庄子的天地精神，把人类的认识提升到了一个观看世界的境地，为后世艺术开拓了一条通往最高境地的道路。“上下四方谓之宇，古往今来谓之宙”，庄子是站在宇宙之境观看世界的第一人，这就是时至今日庄子思想之所以伟大的原因。

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