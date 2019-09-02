人民网华沙9月1日电（记者于洋）匈牙利布达佩斯讯，由中国侨联主办的“亲情中华·中国文字丝路行——《汉字》国际展”1日在匈牙利科学院开幕，在新中国成立70周年和中匈建交70周年之际，为匈牙利人民送上了一份生动的文化礼物。

1日下午，亲情中华·中国文字丝路行——《汉字》国际展在匈牙利布达佩斯匈牙利国家科学院隆重举行。百余名对中华文化怀着浓厚兴趣的匈牙利当地观众和华人华侨一同走进了中国的汉字文化，并在一幅幅图文展板前和专家介绍中，探寻古代与现代中国的独特文化。

此次展览，包括《汉字展》《结晶——中国当代书画名家精品展》《再造甲骨——甲骨文创意设计展》三个部分，共有近100块展板以及书画作品，汉字配上了精美的插图，向匈牙利观众演示了汉字的演变过程，不仅仅讲述了汉字本身，而且讲述了中国文化，如人的身体、山与水、耕种与收获、酒与肉、工具与武器。

中国驻匈牙利大使馆文化参赞王峥在开幕式致辞中表示：“中匈两国有着传统友谊，两国人民对对方民族的文化都怀有深刻的印象和向往。目前匈牙利有五所孔子学院，有许多匈牙利人在学习中文，他们都是从汉字开始了解中国。在隆重庆祝中华人民共和国成立70周年、中匈建交70周年之际举办此次展览，是一次两国之间的文明互鉴之旅、连通民心之旅、友谊亲和之旅。”

匈牙利科学院著名语言学家、汉学家包甫博在致辞中表示，“中国作为世界四大文明古国之一，为人类文化做出了许多重要的贡献，甲骨文就是其中之一。甲骨文作为史料证实了中国古代的社会繁荣，在今天，随着人类社会审美观念的进步，甲骨文本身也具备了一定的审美特征，双重的文化属性更加彰显了它被发明的意义。”

此次展览是在经济日报社的支持下，由中国侨联主办，由中国文字博物馆、艺术与设计杂志社联袂打造，并由河南省新闻办公室、河南省侨联、安阳市人民政府、匈牙利匈中教育文化基金会、安阳市侨联共同承办的一次国际展览，该展览还将在法国里昂举办。

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