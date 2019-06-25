“一带一路”与中国文化产业的发展讲座在开罗中国文化中心举行

人民网开罗24日电（记者 刘慧）由开罗中国文化中心、上海社会科学院联合举办的中国文化之旅系列讲座及交流活动于2019年6月23日在开罗拉开帷幕，首场讲座 “‘一带一路’与中国文化产业的发展”于6月23日晚在开罗中国文化中心举行，讲座由上海社会科学院文学研究所所长、上海文化研究中心主任荣跃明教授主讲，上海社会科学院何建华教授、上海社会科学院文学研究所包亚明教授共同参与讨论。来自埃及社会各界的专家、学者以及媒体人士近百人聆听了讲座。

驻埃及使馆文化参赞兼开罗中国文化中心主任石岳文主持讲座，他在致辞中表示，“一带一路”倡议得到了沿线国家和世界众多发展中国家的积极响应，在此背景下，文化走出去和“一带一路”文化先行正在经历深刻转型，这更加依赖中国文化产业的发展，以及中外文化的交流互动。

荣跃明教授结合中国文化产业的实际情况，对“一带一路”背景下文化产业的发展、“一带一路”文化先行等主题进行了深入讲解。

包亚明教授介绍了上海市的文化旅游概况、公共交通及饮食特色。何建华教授分享了上海文化产业的优秀案例，并就如何推动城市文化建设及海外文化传播做了深入探讨。

在交流互动中，现场观众积极参与，同三位专家就文化产业的发展模式、电影产业的国际合作、城市文化路径、网络文学的盛行等话题展开讨论，埃及前文化部长沙基尔表示，希望开罗文化事业的发展能够以上海为目标，以开罗中国文化中心活动为平台，加强开罗与上海的文化合作，推动埃及文化事业的长足发展，在共建“一带一路”与人类命运共同体的背景下，深化中埃文化交流。

当日，开罗中国文化中心还与上海文化研究中心签署了战略合作协议，内容包括今后双方将围绕文学理论、文化产业、文旅融合、新闻出版、非遗保护等主题开展经验交流，联合举办讲座、展示等活动，分享建设文化城市、智慧城市和现代都市的经验成就，有针对性的结合埃及当地情况开展更深层的文化互动。

荣跃明教授对“一带一路”文化先行等主题进行深入讲解。

专家与嘉宾积极互动

开罗中国文化中心与上海文化研究中心签署战略合作协议

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