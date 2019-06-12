中国社会科学院中国历史研究院首批5个非实体研究中心成立

人民网讯 6月11日，由中国社会科学院中国历史研究院主办的“中国历史研究院首批5个非实体研究中心揭牌仪式”在北京召开。

会议对“中国历史学学科体系 学术体系 话语体系研究中心”、“近代以来中国历史学知识体系研究中心”、“中华文明与世界古文明比较研究中心”、“甲骨学研究中心”、“海外中国历史文献研究中心”等5个非实体研究中心的建设提出了高要求，对5个研究中心的工作重点给出了明确界定，对5个研究中心的工作任务给出了明确定位。对三大体系建设问题开展专题性研究，是“中国历史学学科体系 学术体系 话语体系研究中心”的核心任务，也是其特色所在。

“海外中国历史文献研究中心”是具有基础性工程意义的研究中心，要以调查、搜集、整理、保护、研究散落在海外的中国历史文献为核心任务。“甲骨学研究中心”要以探讨中华文明的起源为要义，以揭示中华文明的持久生命力为根本，以繁荣发展甲骨学和弘扬中国传统文化为重心。“近代以来中国历史学知识体系研究中心”要围绕近代以来中国历史学的理论、概念、建制等问题展开系统性的而不是“碎片化”“单线式”的研究，通过历史知识体系的演进，更加细微地观察近代中国历史的流变，回应中华文明生生不息的源动力问题。“中华文明与世界古文明比较研究中心”是对中华古文明与古埃及、古巴比伦、古印度等世界古老文明开展全方位比较研究的中心，追溯中华文明与世界古老文明各自的源头，萃取中华文明与世界古老文明的异与同，探寻中华文明5000年绵延发展的根本动因。

成立5个非实体研究中心是中国社会科学院构建中国特色历史学学科体系的创新性尝试。5个非实体研究中心并非仅仅是中国社会科学院院内的科研组织形式，而是由中国历史研究院主管、挂靠在相关研究所的全国性非实体研究中心，其核心职责是打破单位区隔、整合全国相关史学研究领域的一流专家，开展更加多样性的专业学术活动。会议希望5个非实体研究中心要立时代之潮头，发思想之先声，明确定位，把准方向，在继承中发展，在融合中繁荣，走出“非实体研究中心”独特的创新之路;发挥“非实体”的独特优势，突出重点学术方向，突破学术研究壁垒，在重大时代命题上精准发力。

此次揭牌仪式是中国历史研究院成立以来的又一件大事，是团结凝聚全国史学工作者推动史学繁荣发展的又一重要举措，是推动学科融合、学术创新、加快构建新时代中国特色历史学学科体系、学术体系、话语体系的又一重要尝试。5个非实体研究中心表示，一定聚集全国最优秀的史学家，开展最高端的学术活动，把5个中心办成全国最优秀的研究中心。

(责编：李圆征(实习生)、常红)