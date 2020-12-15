“美式平等”，遥不可及的镜花水月

两百多年前，美国《独立宣言》中赫然写着“人人生而平等”。一直以来，美国也始终标榜自己是“人类自由民主的灯塔”。事实真的如此吗？

截至目前，美国仍是疫情最严重的国家，累计确诊和死亡病例数都在全球居首。美国政府防控不力导致疫情肆虐，使“美国神话”黯然失色；种族歧视与治理错位带来的街头“怒火”，把美国社会的伤疤揭开一层又一层……事实上，美国在民生领域的糟糕表现，并非“一日之寒”。

低收入人群失去平等的受教育机会。美国高等教育资源总是不成比例地向富人倾斜，导致公众对高等教育的不满不断上升。多年间美国联邦政府对教育经费的投入呈现削减趋势，这使得美国公立学校迄今难以拥有充足的资金为学生提供所需的教育资源。如何让孩子们回归学校，如何让生活回到正轨，政客们不可能不知道。但作为全球最发达的国家，美国公立学校甚至存在一套课本辗转使用25年、教室天花板常年漏水，以及教师自掏腰包才能为学生购买基本教具的窘境。近年来，美国公立学校教师掀起的大规模抗议示威运动此起彼伏，他们要求政府提高对公立学校的资源投入及改善薪酬待遇，但鲜少获得回应。

当穷人的孩子连基本教育所需硬件都难以拥有，更何谈通过学习进入美国名校。对富人的孩子来说，他们通常能够利用金钱在名牌大学入学竞争中获得优势，通过“大额捐赠”轻松迈进高等名校的大门。《纽约时报》曾指出，包括耶鲁大学、普林斯顿大学、宾夕法尼亚大学等名校在内的38所美国大学中，来自收入水平处全美前1%家庭的学生数量，多于来自收入水平处全美后60%家庭的学生总和。

而美国在疫情中对于医疗资源的不公，更是直接告诉人们，想要获得“人人平等”，贫穷是最大绊脚石。《大西洋月刊》网站2020年4月报道，美国低收入人群患病后，“通常会延迟去看医生，不是因为他们不想康复，而是因为根本没有钱”。面对新冠肺炎疫情，美国有数千万人没有医疗保险，而新冠肺炎重症监护费用却高达数万美元。“生存还是毁灭”，并不只是文学作品中的生命哲学，也是美国底层民众面临的现实抉择。

美国虽然号称世界第一强国，但却非人人富足。揭开美国整体富强的面纱，看到的是贫富严重分化的冷酷现实。联合国极端贫困与人权问题特别报告员菲利普·奥尔斯顿在2018年5月发表的访美报告中指出，美国已经沦为贫富分化最严重的西方国家，约4000万美国人生活在贫困中，1850万美国人生活在极端贫困中，超过500万人的生活状态同第三世界绝对贫困人群相当。2020年新冠肺炎疫情暴发以来，美国政府应对疫情不力导致严重的人权灾难，美国社会的经济不平等进一步暴露和加剧，底层民众陷入更为艰难的生存困境。

一场疫情犹如一面“照妖镜”，让美国社会的生存逻辑昭然若揭。一些崇美跪美的人眼中的“美式平等”，不过是镜花水月。

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(责编：刘洁妍、常红)