人民网>>国际

国际观察

“美国梦”，一个真实的谎言

那吉

2020年12月11日09:47  来源：人民网-国际频道
 

“原来美国的月亮也不是那么圆。”新冠疫情以来，美国社会的种种怪状，彻底戳破了美国生活“自由美好”的泡沫。

然而随着2020年美国大选的尘埃渐落，中国互联网上悄然出现了一波美国政客的“人生鸡汤”：“修车工之子，逆天改命！”“命途多舛，丧妻丧子，78岁终获成功”……昨天还是“睡王”，转眼就成了“慈父”。一夜之间，被无数事实证明腐朽的美式价值观在某些平台死灰复燃。仿佛每一个“修车工之子”都能付得起天价的竞选费用；仿佛每个在疫情中失去亲人的美国人有朝一日都将当上总统。

且不言这些整齐划一、连标点符号和配图都一模一样的通稿接的是谁的生意，就说他们营销的所谓“人人平等”“不懈奋斗便能获得更好生活”的“美国梦”，在美国实现了吗？

2017年，发表在《科学》杂志上的一篇题为《褪色的美国梦：1940年以来的绝对收入动态趋势》的研究发现，1980年代出生的美国人中，只有50%的人收入超过父母，而1940年代出生的人中，这一比例为90%。研究指出，造成这一现象的原因，并非GDP增长的缓慢，而是社会分配的不均。

“美国梦”承诺，只要诚实劳动，就会过上更好的生活。但现实呢？

美国疾控中心公布的数据表明，新冠疫情中少数族裔的患病率和死亡率是白人的4-5倍。与此同时，多家外媒报道，在美国养老院等疫情重灾区工作的护工，多数正是这些少数族裔。因为系统性歧视造成的贫穷，他们不得不同时打好几份工，奔波在医院 、餐厅等各个工作岗位之间，极大增加了病毒感染率。

相比于靠着股票大涨赚得盆满钵满的富豪，相比于靠着游说政客抬高药价的商人，这些“打工人”才是美国社会真正在诚实劳动的人。

“金钱至上”这一美国资本主义政治经济制度的基本逻辑，不会因为换届选举而改变。在资本主义制度消亡之前，所谓的“美国梦”都只能是为其遮羞、诱人心甘情愿献祭的美丽外衣。

同样是活跃在网上的大V，真正移民到美国的一位前高校教授的现实版“美国梦”，却根本不是营销号所描述的样子。到了美国之后他才发现，自己原来鼓吹的“自由民主”，实际上是为那些有钱的白人所准备的。如今他的微博上已经不见了“美国梦”，而是不断吐槽在国外的生活不易和对自己选择的自嘲。疫情期间，他每天在微博记录美国的惨状， “运尸车”“裹尸袋”等词毫不避讳。

“美国梦”里没有遍地黄金，只有29万冤魂。至于“人人平等”“诚实劳动就能成功”的神话，只存在于公知、美吹和营销号的蹩脚故事里。他们的故事，有的是在做中美生意，满足其牟利的需求；有的是被洗脑的跟风“傻白甜”；还有的，则是为了能够让自己有理由继续坚持当年的错误选择，而只讲想象中的美国。

对于国内的同胞来说，与其白日做梦，不如立而起行。跟上中华民族腾飞的步伐，真正的通往梦想之路，其实就在脚下。

(责编：徐祥丽、刘慧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved