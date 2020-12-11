“美国梦”，一个真实的谎言

“原来美国的月亮也不是那么圆。”新冠疫情以来，美国社会的种种怪状，彻底戳破了美国生活“自由美好”的泡沫。

然而随着2020年美国大选的尘埃渐落，中国互联网上悄然出现了一波美国政客的“人生鸡汤”：“修车工之子，逆天改命！”“命途多舛，丧妻丧子，78岁终获成功”……昨天还是“睡王”，转眼就成了“慈父”。一夜之间，被无数事实证明腐朽的美式价值观在某些平台死灰复燃。仿佛每一个“修车工之子”都能付得起天价的竞选费用；仿佛每个在疫情中失去亲人的美国人有朝一日都将当上总统。

且不言这些整齐划一、连标点符号和配图都一模一样的通稿接的是谁的生意，就说他们营销的所谓“人人平等”“不懈奋斗便能获得更好生活”的“美国梦”，在美国实现了吗？

2017年，发表在《科学》杂志上的一篇题为《褪色的美国梦：1940年以来的绝对收入动态趋势》的研究发现，1980年代出生的美国人中，只有50%的人收入超过父母，而1940年代出生的人中，这一比例为90%。研究指出，造成这一现象的原因，并非GDP增长的缓慢，而是社会分配的不均。

“美国梦”承诺，只要诚实劳动，就会过上更好的生活。但现实呢？

美国疾控中心公布的数据表明，新冠疫情中少数族裔的患病率和死亡率是白人的4-5倍。与此同时，多家外媒报道，在美国养老院等疫情重灾区工作的护工，多数正是这些少数族裔。因为系统性歧视造成的贫穷，他们不得不同时打好几份工，奔波在医院 、餐厅等各个工作岗位之间，极大增加了病毒感染率。

相比于靠着股票大涨赚得盆满钵满的富豪，相比于靠着游说政客抬高药价的商人，这些“打工人”才是美国社会真正在诚实劳动的人。

“金钱至上”这一美国资本主义政治经济制度的基本逻辑，不会因为换届选举而改变。在资本主义制度消亡之前，所谓的“美国梦”都只能是为其遮羞、诱人心甘情愿献祭的美丽外衣。

同样是活跃在网上的大V，真正移民到美国的一位前高校教授的现实版“美国梦”，却根本不是营销号所描述的样子。到了美国之后他才发现，自己原来鼓吹的“自由民主”，实际上是为那些有钱的白人所准备的。如今他的微博上已经不见了“美国梦”，而是不断吐槽在国外的生活不易和对自己选择的自嘲。疫情期间，他每天在微博记录美国的惨状， “运尸车”“裹尸袋”等词毫不避讳。

“美国梦”里没有遍地黄金，只有29万冤魂。至于“人人平等”“诚实劳动就能成功”的神话，只存在于公知、美吹和营销号的蹩脚故事里。他们的故事，有的是在做中美生意，满足其牟利的需求；有的是被洗脑的跟风“傻白甜”；还有的，则是为了能够让自己有理由继续坚持当年的错误选择，而只讲想象中的美国。

对于国内的同胞来说，与其白日做梦，不如立而起行。跟上中华民族腾飞的步伐，真正的通往梦想之路，其实就在脚下。

(责编：徐祥丽、刘慧)