“美式人道”——教科书般的虚伪

曾几何时，美式“人道主义”一直是美国对外价值输出的噱头：社区宁静祥和、警察彬彬有礼、各族裔之间多元融合，尤其在对于“弱势群体”的态度上，是如此“平等和坦诚”。

2020年，美国社会遭遇了两种“病毒”的同时暴发：一种是自然界的新冠病毒，另一种是被“人道主义”所掩盖的种族主义毒瘤。“美式人道”的真相正被残酷的事实层层揭开。

5月25日发生在明尼阿波利斯市的“弗洛伊德事件”成为了揭开美式“人道主义”面具的导火索。美国社区之间的种族隔阂、警察居高临下的暴力执法、枪支滥用的血腥场景，以及在各族裔心底压抑已久的矛盾，被又一次白热化地表达了出来：“我们受够了！”“黑人的命也是命！”

想象中的美式人道，温情脉脉；现实中的美式人道，单日新冠肺炎死亡人数已经超过了“9·11”事件的遇难人数。反差之下，是美国教科书般的虚伪人权。

如果美国的“人道主义”是真人道，对待新冠病毒就不会如此失败：没有有效的防控措施，没有医疗资源的公平分配，没有每个生命的健康权的平等保障。如果美国的“人道主义”是真人道，就不会有今天撕裂的社会：2020大选凸显种种党派攻讦、选民对立，弗洛伊德之死加剧种族对立，贫富差距扩大撕宽阶层鸿沟……而比掩盖更难的，是改变。

空洞许愿改变不了美国的种族矛盾。美国政府在过去三年用“经济和就业数据”来遮掩种族矛盾，这张“画皮”在疫情面前暴露无遗。美国国内经济的低迷和真实失业率的攀升，导致在医疗资源、公共产品的分配和享用上，出现了赤裸裸的歧视。少数族裔得不到平等的医疗待遇，巨额医疗账单让他们望而却步。他们在病死率和治愈率上与白人群体的反差，正是种族人权灾难这一巨大的冰山露出海面的一角。

多元融合的表象改变不了美国的阶级矛盾。我们真切看到了一场轰动全球的“黑命贵”运动，但我们还应看到其背后深刻的阶级性。隐形歧视让白人和黑人各自“选择”了不同的社区，心知肚明的“平等对待”让白人和黑人对自己的命运有了不同的期待：一个普通白人家庭的孩子不用担心大学毕业后会遭到就业歧视；而一个富裕黑人家庭的孩子却在担心街上警察对他采取“选择性执法”。

这就是今日的美国：理性正在衰退，宽容正在消解，社会正在分裂！一个分裂的社会何谈对每一个人的“人道主义”平等对待呢？

如果说美国好莱坞所编织的“美国故事”其实是一场“将奴役说成仁慈，强占说成壮举，暴力杀戮说成公平正义”的“美国梦”，可以说，新冠疫情已经让这场“梦”碎了。

少数“崇美跪美症”患者，是不是也该醒醒了呢？

（作者工作单位为西南政法大学人权研究院）

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(责编：徐祥丽、常红)