“金钱政治”，美国民主失败的祸根

沸沸扬扬的2020年美国大选至今还时不时冒出一些“插曲”，似乎没到真正尘埃落定那天，就尚存变数。这场大选似乎又点燃了国内一些“美分党”的热情，他们开始熬制某些政客的“励志鸡汤”，再度跪拜美国的民主制度。

事实又如何呢？且不说“驴象之争”已经成为美国民主选举的固定套路，单就“民主选举”本身而言，在美国也早就变了味。如果说种族歧视和贫富差距等问题是当今美国社会的顽疾，那么“民主选举”这一味药只能是暂时的“镇痛剂”，治标不治本。今日的美国选举早已偏离了表达选民意志、确定政策方向和选择合格领导者的本意，沦为了一场“金钱政治”的游戏。

“要赢得选举，需要两样东西，一是金钱，第二个我就记不得了。”每逢美国选举，100多年前竞选专家马克·汉纳的话总会被媒体反复引用。这句话在2020大选中再次被有力印证。美无党派机构响应性政治中心估测，2020年美国大选花费近140亿美元，达历史新高，甚至超过一些小国全年GDP。

巨额的选举费用实则大多来自美国富豪的口袋。每到大选年，两党总统候选人都需要富人为其选举造势提供资金支持。2014年，美国联邦最高法院裁定取消个人对联邦候选人及政党参与竞选活动最高捐款总额限额。这意味着，富人可以无限制地为自己支持的政客捐款。

“拿人钱财，替人消灾”。当一小部分富人用钞票为参选人堆起总统宝座，胜选后的政治家必定要投桃报李，为这些富人的产业项目提供政策支持。换句话说，从一开始，美国民主选举便从“选民说了算”变成“金钱说了算”，所谓的“民主政治”彻底成为“金主政治”。

一旦政客拿了富人的钱，就阻挡了普通人维护自身权益的通道。截至目前，美国因新冠疫情逝世的人数已超29万。这其中，主要为老人、穷人、少数族裔等弱势群体。一些名人曾自曝没有任何症状也能接受检测，而普通人只能苦苦等待检测机会。面对这样的情况，美国不再践行所谓“人人平等”，而默许了不公的存在。

在竞选时，普通民众一次次相信了美国政客的“口头承诺”，认为当选者会带来一些改变。可在落幕时，却发现当初的承诺很少有实现。或许这就是美国的“民主选举”吧。金钱至上，是资本主义政治经济制度的基本逻辑，只要这个逻辑没有改变，美国民主“金钱政治”的本质也不会改变。

进而言之，只要这一逻辑不改变，“人人平等”“民主自由”的“美国梦”就只是个虚无缥缈的梦。现实中的美国民主，就只是甜蜜的毒药，华丽的遮羞布。

（作者现就职于中共北京市委党校政治学教研部）

(责编：刘叶婷、吴成良)