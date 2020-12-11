中方回应“战狼外交”: 难道只能做“沉默的羔羊”？

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，美方以涉港问题为由宣布对14位中国全国人大常委会副委员长实施制裁，外交部发言人华春莹表示中方将实施对等制裁。此外，我国外交部发言人还对美方称中国在破坏环境方面“独占鳌头”、德方指责中国实行“战狼外交”等热点问题进行回应。

“美国一些政客不断重复着早已被事实打脸的谎言，真实目的就是否认中国在环境保护和应对气候变化方面的成就，企图抹黑中国的国际形象，掩盖其自身破坏环境、阻碍国际环境治理进程的面目。”

——7日，美国称中国在破坏环境方面“独占鳌头”，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

澎湃新闻记者：6日，美国副国务卿克拉奇发推特称，中国在破坏环境方面“独占鳌头”，各个国家、企业和公民必须要求中国停止其破坏性行为。中方对此有何回应？

华春莹：美国一些政客不断重复着早已被事实打脸的谎言，真实目的就是否认中国在环境保护和应对气候变化方面的成就，企图抹黑中国的国际形象，掩盖其自身破坏环境、阻碍国际环境治理进程的面目。

事实是什么？事实就是中国提前和超额完成了2020年气候行动目标。中国非化石能源占能源消费总量比重已经上升到15.3%，可再生能源装机已占全球的30%，在全球增量中占比44%，新能源汽车保有量已经占到全球一半以上。2000年以来，全球新增绿化面积的四分之一来自中国。中国还将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这本身就进一步体现了中方愿与各国携手共建清洁美丽世界的美好愿景和构建人类命运共同体的责任担当。

中国一直在积极参与全球气候治理，是《联合国气候变化框架公约》的首批缔约国，并为达成《京都议定书》、《巴黎协定》及其实施细则作出重要贡献。就在前两天，法国宪法委员会主席、前外长、时任联合国气候变化巴黎大会主席法比尤斯撰文称，“中国在必不可少的与气候变化的斗争中曾经、正在并继续发挥作用”。“如果没有中国的积极支持，《巴黎协定》就不可能达成”。

美方显然在破坏环境问题上太过“谦虚”了，在这方面真正“独占鳌头”的恰恰是美国。作为全球累计排放温室气体最多的国家，美国既不批准《京都议定书》，又退出《巴黎协定》，否认自身约束性量化减排任务，拒绝为保护地球家园采取行动，彻底游离于全球减排体系和安排之外，严重阻碍了全球减排、促进绿色低碳发展等相关进程。美国是世界上最大的固体废弃物出口国和人均塑料消费大国，但拒绝批准《巴塞尔公约》，为全球塑料垃圾等治理进程设置障碍，并且将大量废弃垃圾转移至发展中国家，给当地和全球环境带来了极大危害。美方应该自己先照照镜子、正正衣冠、反躬自省，不要恶人先告状。

(责编：张信凤、吴成良)