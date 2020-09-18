人民网>>国际

非洲专家：全球经济向中国转移 非洲各国应抓住中非经贸发展机遇

2020年09月18日08:28  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡9月17日电（王磊）9月9日，2020年中国国际服务贸易交易会在北京落下帷幕。据统计，本届服贸会举办了覆盖服务贸易全部12大领域的展览展示和190场论坛及洽谈活动，组建了80家中央企业交易团、16家中央金融企业交易团及38个省区市交易团，共有来自148个国家和地区的2.2万家企业和机构线上线下参展参会。

规模盛大的服贸会，向全球各国释放了中国坚持对外开放、携手促进全球服务贸易发展繁荣的信心。中国在疫情防控和经济社会发展方面取得的显著成效，吸引了非洲专家和学者的热切关注和由衷点赞。

全球经济重心向中国转移 服贸会为全球经济复苏增添信心

据津巴布韦《先驱者》网站报道，阿拉伯投资者联盟主席贾迈勒·巴尤米表示中国作为世界上最大的出口国和第二大进口市场，举办此次服贸会是“迈出的一大步”。而在疫情导致全球经济衰退的大背景下举办此次会议，将为全球经济发展增添更多信心。

南非知名投资策略师迈克尔·鲍尔（Michael Power）在接受记者采访时也表示，新冠肺炎疫情导致包括中国在内的大多数国家经济增长放缓，但有迹象表明，中国经济复苏比大多数国家都快。事实上，中国很可能是G20中唯一一个在2020年GDP增长为正的国家。

Michael Power

鲍尔表示，当前全球经济形势已经发生了显著变化，而中国经济在未来10年将变得更为重要。“南非乃至整个非洲，都需要清醒地认识到全球经济重心将很快向中国转移，”他说。

鲍尔说，非洲需要继续与中国保持密切联系，不仅因为非洲大陆是中国“一带一路”倡议的重要环节，而且符合双方的长远愿景。近年来，中国在非洲持续投资，带来更多就业机会，双方可以更好地达成共识，建立更加平衡的关系。

【1】【2】【3】
(责编：艾雯、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved