非洲专家：全球经济向中国转移 非洲各国应抓住中非经贸发展机遇

人民网约翰内斯堡9月17日电（王磊）9月9日，2020年中国国际服务贸易交易会在北京落下帷幕。据统计，本届服贸会举办了覆盖服务贸易全部12大领域的展览展示和190场论坛及洽谈活动，组建了80家中央企业交易团、16家中央金融企业交易团及38个省区市交易团，共有来自148个国家和地区的2.2万家企业和机构线上线下参展参会。

规模盛大的服贸会，向全球各国释放了中国坚持对外开放、携手促进全球服务贸易发展繁荣的信心。中国在疫情防控和经济社会发展方面取得的显著成效，吸引了非洲专家和学者的热切关注和由衷点赞。

全球经济重心向中国转移 服贸会为全球经济复苏增添信心

据津巴布韦《先驱者》网站报道，阿拉伯投资者联盟主席贾迈勒·巴尤米表示中国作为世界上最大的出口国和第二大进口市场，举办此次服贸会是“迈出的一大步”。而在疫情导致全球经济衰退的大背景下举办此次会议，将为全球经济发展增添更多信心。

南非知名投资策略师迈克尔·鲍尔（Michael Power）在接受记者采访时也表示，新冠肺炎疫情导致包括中国在内的大多数国家经济增长放缓，但有迹象表明，中国经济复苏比大多数国家都快。事实上，中国很可能是G20中唯一一个在2020年GDP增长为正的国家。

Michael Power

鲍尔表示，当前全球经济形势已经发生了显著变化，而中国经济在未来10年将变得更为重要。“南非乃至整个非洲，都需要清醒地认识到全球经济重心将很快向中国转移，”他说。

鲍尔说，非洲需要继续与中国保持密切联系，不仅因为非洲大陆是中国“一带一路”倡议的重要环节，而且符合双方的长远愿景。近年来，中国在非洲持续投资，带来更多就业机会，双方可以更好地达成共识，建立更加平衡的关系。

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