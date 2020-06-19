就美国所谓“二〇二〇年维吾尔人权政策法案”签署成法发表声明

新华社北京6月18日电 全国人大外事委员会18日就美国所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法发表声明。声明全文如下：

当地时间6月17日，美方不顾中方的严正交涉，将所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法。此举粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则。中国全国人大对此予以强烈谴责，表示坚决反对。

尊重和保障人权是中国宪法的重要原则，也是中国全面建成小康社会的重要目标。1990年至2016年底，新疆发生了数千起恐怖袭击事件，造成大量无辜人员伤亡和财产损失。中方采取包括设立职业技能教育培训中心在内的一系列反恐和去极端化举措，符合中国的法律，符合国际社会对反恐的共同期待。新疆已连续三年多未发生恐怖袭击事件，最大限度地保障了新疆2500万各族群众的生命权，这才是尊重人权的最好体现，得到了中国人民的真心拥护和国际社会的广泛支持。

涉疆问题根本不是什么人权、民族、宗教问题，而是反暴恐和去极端化问题。美国也是恐怖主义的受害者，理应对中方采取的反恐措施予以支持。然而，美国却以所谓人权为名，恶意攻击中国的反恐和去极端化努力，企图破坏新疆稳定发展的大好局面。这是在反恐问题上典型的双重标准。

新疆事务是中国的内政，任何外部势力无权干涉。中方维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。我们敦促美方立即停止对中国内政的干涉，停止严重损害中美关系的错误做法。

《 人民日报 》（ 2020年06月19日 03 版）

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