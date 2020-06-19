人民网>>国际

外交部

就美方将所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法发表声明

2020年06月19日05:12  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京6月18日电  外交部18日就美方将所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法发表声明。声明全文如下：

　　美方将所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法。这一所谓法案蓄意诋毁中国新疆的人权状况，恶毒攻击中国政府治疆政策，公然践踏国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政。中国政府和人民对此表示强烈愤慨和坚决反对。

　　涉疆问题根本不是人权、民族、宗教问题，而是反暴恐和反分裂问题。新疆曾经深受极端主义、暴恐分裂活动之害，人民生命和财产安全受到严重威胁。新疆坚持标本兼治，打击与预防相结合，采取的一系列举措不仅符合中国法律，也是中国落实国际社会反恐和去极端化倡议，包括落实《联合国全球反恐战略》和《防止暴力极端主义行动计划》的具体步骤和体现。

　　新疆开展的各项工作有效遏制了暴恐活动多发频发势头，最大程度维护了国家统一、安全，保障了新疆各族人民的生命权、健康权、发展权等基本权利。过去3年多来，新疆没有发生一起暴恐案件，民族平等团结，宗教和睦和顺，人民生活安定祥和。国际社会对中国政府治疆政策普遍予以积极评价。

　　恐怖主义、极端主义是人类社会的共同敌人，对于各国的反恐、去极端化努力，不应拿不同的尺子来衡量，更不应违背国际道义和人类良知进行蓄意歪曲。美方上述所谓法案罔顾事实、颠倒是非，试图把新疆的反恐、反分裂和去极端化举措污名化，在反恐问题上赤裸裸地搞双重标准，进一步暴露了美方损害中国主权、安全，挑拨中国民族关系、破坏新疆繁荣稳定、遏制中国发展壮大的险恶用心。

　　我们要正告美方，新疆事务纯属中国内政，不容任何外国干涉。中国政府和人民捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。我们再次奉劝美方立即纠正错误，停止利用上述涉疆法案损害中国利益、干涉中国内政。否则，中方必将坚决反制，由此产生的一切后果必须完全由美方承担。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月19日 03 版）
(责编：岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved