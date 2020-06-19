关于美国所谓“2020年维吾尔人权政策法案”的严正声明

新华社北京6月18日电 当地时间6月17日，美方罔顾国际社会主流民意，执意将所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法。这一所谓法案对新疆反恐、去极端化措施和人权状况肆意污蔑、无端指责，严重践踏国际法和国际关系基本准则，严重干涉中国内政，严重伤害新疆各族人民感情。对此，新疆维吾尔自治区和新疆各族干部群众，表示强烈谴责和坚决反对！

翻开所谓“2020年维吾尔人权政策法案”，通篇充斥着歪曲谎言、冷战思维和政治偏见，美国假民主真强权、假人权真霸权的本质暴露无遗。关于新疆的真相是什么？美国涉疆法案是个什么货色？美国又在扮演什么样的角色？这些问题搞清楚了，美方皇帝新衣般的闹剧可以休矣。

美国所谓新疆“大规模关押少数民族”完全是一派胡言，新疆依法开展反恐、去极端化斗争是得到国际社会公认的正义之举。面对过去一段时期暴恐活动多发频发的严峻复杂形势，新疆在借鉴吸收国际社会反恐、去极端化经验基础上，坚持“一手抓打击、一手抓预防”，既依法严厉打击暴力恐怖犯罪，又重视开展源头治理，通过依法设立教培中心开展去极端化工作，最大限度挽救了感染宗教极端主义、有轻微违法犯罪行为的人员，最大限度消除了滋生恐怖主义、极端主义的土壤，最大限度保障了公民基本权利免遭侵害。这和美国推行的“社区矫正”、英国设立的DDP（“转化和脱离”项目）、法国设立的去极端化中心本质上没有区别。当前，新疆已连续3年多未发生暴力恐怖案（事）件，极端主义渗透得到有效遏制，社会治安状况明显好转，各族群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。2018年12月底以来，联合国官员、外国驻华使节、有关国家常驻日内瓦代表、媒体记者和宗教团体等70多批团组、90多个国家的1000多人来疆参访。他们普遍表示，亲眼看到的与美国所说的不一样，新疆反恐、去极端化做法，符合联合国打击恐怖主义、维护基本人权的宗旨和原则，值得充分肯定和学习借鉴。美国一些人所谓教培中心是“集中营”的谬论，完全违背客观事实，完全就是信口雌黄、贼喊捉贼。这些谣言只会拉低造谣者的道德水平，只会让他们在历史上留下更多污点。

反观美国，打着人权和反恐的旗号，粗暴干涉别国内政，到处挥动武力大棒，在阿富汗、伊拉克、叙利亚等地燃起战火、发动战争，导致数百万无辜民众伤亡，大量难民流离失所，给他们造成了难以愈合的战争创伤。这才是彻头彻尾对人权的侵犯和践踏。美方这种完全蔑视其他国家人民生命和发展权利的行为激起了全世界有良知的人的愤怒！美国对自己惨无人道的所作所为毫无反思和忏悔，反而厚颜无耻地对中国打击恐怖主义的正义之举说三道四、污蔑抹黑、恶毒攻击。此次又出台所谓“法案”，给恐怖势力打“强心针”“兴奋剂”，实质上是利用他们做炮灰，达到破坏新疆稳定发展的目的。玩火者必自焚，多行不义必自毙。美方不要好了伤疤忘了痛，若继续为虎作伥、助纣为虐，必将自食恶果！

美国所谓新疆“严重侵犯人权”完全是无稽之谈，新疆人权事业不断发展进步全世界有目共睹。新疆各族群众生活水平逐年提高，2019年城镇、农村居民人均可支配收入分别达到34664元、13122元。2014年至2019年底，全区累计实现73.7万户、292.32万贫困人口脱贫，贫困发生率由2013年底的19.4%下降至1.24%。2020年底，现行标准下的新疆农村贫困人口将全部脱贫，同全国人民一道同步迈入全面小康社会。就业规模不断扩大，2014年以来，全疆城镇年均新增就业达到47.12万人以上，登记失业率始终控制在4.5%以内，零就业家庭实现了24小时动态清零。全疆农村特别是南疆农村基本做到有劳动能力的家庭至少有1人就业，实现了就地就近就业、增收致富。全疆实现九年义务教育全覆盖，南疆实现15年免费教育全覆盖。城乡居民人身意外伤害保险、城镇职工大病保险实现全覆盖，各族群众每年享受免费体检，社会保险参保率达到95%以上。特别是面对新冠肺炎疫情，新疆采取科学防控措施，有效阻断了疫情的蔓延，累计确诊新冠肺炎病例76例，最大限度保证了全区各族群众身体健康、生命安全。目前，新疆已连续120多天未出现新增新冠肺炎病例。当今的新疆，处于历史上最好的繁荣发展时期，各族群众安居乐业、生活安宁祥和，享受着充分的生存权、发展权等基本权利。美国一些政客对真相视而不见，对事实置若罔闻，完全是居心叵测的顽固性偏见，完全是别有用心的选择性失明，其在人权问题上的虚伪暴露无遗。

反观美国，公民人身安全毫无保障，2019年共发生415起大规模枪击事件，平均每15分钟就有一人被枪杀；贫富分化日益严重，贫富差距创50年来新高，是目前唯一有数百万人处于饥饿状态的发达国家，有6500万人因医疗费用过高而放弃治疗；移民政策致使骨肉分离，2017年7月以来，移民当局在边境将5400多名儿童与父母分离；公民隐私权遭受系统性侵犯，约一半美国成年人被纳入在执法机构使用的人脸识别系统中；关塔那摩监狱臭名昭著，美国多个组织和媒体批评其“无比丑陋”。特别是在新冠肺炎疫情肆虐的情况下，美国政府不集中精力遏制疫情，而是处心积虑、挖空心思地甩锅推责，导致超210万人感染新冠肺炎、超11万无辜生命被病毒夺走，公民的生命健康权遭到践踏。面对如此斑斑劣迹，美国一些人还有什么脸面对中国人权状况评头论足？以“人权”为幌子，行干涉他国内政、遏制他国发展之实，是美国擅长玩弄的“老把戏”，最终为的还是一己之私。所谓的“人权卫士”，已经成为国际人权事业发展的绊脚石。

美国所谓新疆“压迫少数民族、迫害宗教自由”完全是颠倒黑白，新疆各民族一律平等、宗教和睦和谐是不争的事实。新疆各民族不论人口多少、发展程度高低，都具有同等地位，依法享有参与国家事务管理、使用本民族语言文字、继承本民族传统文化等各项权利。公民正常宗教活动，受到法律保护。政府出资持续改善清真寺公共服务条件，全面落实宗教人士医疗保险、养老保险、大病保险、人身意外伤害保险、低保和免费体检等政策。斋月期间，信教群众到清真寺做礼拜，政府免费提供口罩、消毒剂等防疫物品。

反观美国，白人至上主义甚嚣尘上，今年5月，46岁的黑人乔治·弗洛伊德在明尼阿波利斯市被警察跪压脖子导致窒息而亡，引发大规模抗议示威活动。非洲裔成年人被监禁的概率是白人成年人的5.9倍。而针对伊斯兰教的不宽容持续恶化，特别是颁布“限穆令”，公然歧视伊斯兰教和穆斯林，令国际社会一片哗然。在2018年美国中期选举中，“超过三分之一的候选人声称穆斯林天生暴力或构成迫在眉睫的威胁”“将近三分之一的候选人呼吁剥夺穆斯林的基本权利或宣称伊斯兰教不是宗教”。穆斯林群体遭遇歧视日趋严重，皮尤研究中心的调查显示，82%的受访者认为穆斯林在美国面临歧视。

我们再次重申，涉疆问题根本不是人权、民族、宗教问题，而是反暴恐、反分裂问题。新疆是中国的新疆，新疆事务纯属中国内政，任何外部势力无权干涉。美国的造谣污蔑和无理制裁，完全站在了2500万新疆人民的对立面，站在了14亿中国人民的对立面，站在了人类道义和良知的对立面，是美国政客令人作呕的把戏。所谓“2020年维吾尔人权政策法案”就是废纸一张，必将被正义的力量扫进垃圾堆！

《 人民日报 》（ 2020年06月19日 03 版）

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