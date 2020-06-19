就美方将所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法发表声明

新华社北京6月18日电 全国政协外事委员会18日就美方将所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法发表声明。声明全文如下：

美方不顾中方严正交涉，于美国当地时间6月17日将所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法。这是对中国内政的严重干涉，是对国际法和国际关系基本准则的粗暴践踏。我们对此表示强烈愤慨和坚决反对。

中美两国都是恐怖主义的受害者，恐怖主义是人类社会的公敌。打击恐怖主义、遏制极端思想渗透蔓延，是中美两国的共同责任。在新疆设立职业技能教育培训中心，进行职业技能教育培训工作，依法开展反恐和去极端化斗争，有效遏制了恐怖活动多发频发势头，保障了人民群众的生命权、生存权和发展权，得到新疆各族群众的普遍支持和国际社会的高度评价，为国际反恐事业作出了重要贡献。美国理应与中国站在一起，共同打击恐怖主义，但美国却以所谓人权为名，恶毒攻击中国的反恐和去极端化努力，向恐怖势力发出严重错误信号，我们对此坚决反对。

当前，新疆社会和谐稳定、经济持续发展、人民安居乐业，处于历史上最好的繁荣发展时期。新疆在依法严厉打击暴力恐怖犯罪的同时，十分注重保障各民族享有相同的权利、履行相同的义务，依法保障信教群众正常宗教需求，尊重信教群众的习俗。美国打着维护人权的幌子，纵容支持暴恐势力，企图以此作为向中方施压的工具，危害新疆繁荣稳定，破坏中国民族团结，遏制中国发展壮大。这完全是打错了算盘，算错了账。中国人民不怕鬼、不信邪。任何外来压力只会使全国各族人民更加紧密地团结起来，继续有力地打击恐怖主义，坚定不移地维护新疆稳定。实现中华民族伟大复兴进程的历史车轮滚滚向前，任何势力都无法阻挡。

《 人民日报 》（ 2020年06月19日 03 版）

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