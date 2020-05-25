划重点！八个关键词读懂王毅外长两会记者会

十三届全国人大三次会议于5月24日下午3时在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。人民日报、人民网记者白元琪 摄

24日下午，十三届全国人大三次会议举行记者会，国务委员兼外交部长王毅出席，就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

这是王毅第七次以外长身份出席两会记者会。在长达100分钟的时间内，王毅外长回应了中外记者提出的23个热点问题，传递中国声音，亮出中国态度，展示中国智慧，向全球发出疫情之下的中国外交最强音。

有新意：疫情按下“暂停键” 中国开启“云外交”

在疫情防控常态化的背景下，各国交往按下“暂停键”。但中国外交却并没有止步，而是开启了以电话、书信、视频为主渠道的“云外交”模式，逆势前行。

王毅表示，截至目前，习近平主席已经同近50位外国领导人及国际组织负责人通话或见面，出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会，在世卫组织大会开幕式致辞，向全球表明中国支持团结抗疫的鲜明立场。李克强总理同多国领导人通话并出席东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议。我本人也同各国外长通了100多次电话，我们还举行了中国—东盟特别外长会、澜湄国家外长会、中日韩、金砖、上合国家的视频外长会。

2020年是中国打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的重要节点。王毅表示，全面小康是百年目标，脱贫攻坚时千年梦想。这两大历史任务是2020年举国奋斗的坐标，也是外交战线全体同志的责任与担当。在展望新一年中国外交时，王毅表示，中国外交将在疫情防控常态化形势下整装再出发，聚焦包括全力服务国内发展、坚决维护国家利益、不断深化伙伴关系、坚定捍卫多边主义、积极扩大国际合作在内的五大任务，打造新亮点。

在谈到外交政策时，王毅表示，中国始终奉行独立自主的和平外交政策。不论国际风云如何变幻，我们都将高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，恪守维护世界和平、促进共同发展的宗旨，同各国开展友好合作，把为人类作出新的更大贡献作为我们的使命。

王毅指出，中国外交的未来，致力于与各国共同构建人类命运共同体。为此，中国一贯主张世界要走向多极化，国际关系要实现民主化。这一主张与人类文明进步的方向完全一致，与绝大多数国家的愿望完全一致。不管中国发展到什么程度，我们都不会在国际上称王称霸，都将始终站在世界各国的共同利益一边，站在历史发展潮流的正确一边。

疫情发生以来，中国外交部和驻外使领馆第一时间向海外中国公民伸出援手排忧解难获得了广泛赞誉。王毅介绍道，外交部通过协调20多支医疗专家组、将100多万份“健康包”发放给海外学子、外交部12308领保热线24小时运转、安排包机接回受困海外的中国公民等举措在全球范围内开展了一场前所未有的领保专项行动，把党和国家的关心和爱护传递给每一位海外中国公民。

有主张：大国关系应相互尊重、合作共赢

作为历年记者会上的焦点问题，中美、中俄、中欧的当前关系和未来发展走向继续受到中外记者关注。

当前，中美关系出现波折，如何用外交方式化解矛盾考验两国智慧。在谈到中美关系时，王毅表示，新冠肺炎疫情是中美两国的共同敌人。相互支持帮助是两国人民的共同心愿。中美合则两利，斗则俱伤，这是从几十年来各种经验教训中得出的最精辟概括，值得我们双方谨记在心。中美社会制度不同，但这是两国人民各自作出的选择，应当彼此予以尊重。中美之间确实存在不少分歧，但这并不意味着没有合作空间。当今世界上几乎所有全球性挑战，都有待中美两个大国协调应对。王毅强调，中方愿意本着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢精神，与美方共同建设一个协调、合作、稳定的中美关系。

疫情发生后，面对个别国家的无理攻击与抹黑，中俄相互支持，彼此仗义执言，成为“政治病毒”攻不破的堡垒，体现了中俄高水平的战略协作。王毅表示，中俄共同抗疫的经历，将转化为疫情后中俄关系提速升级的动力。中方愿同俄方携手化危为机，为疫情后两国经济复苏打造新的增长点，以纪念联合国成立75周年为契机，坚定维护二战胜利成果，坚定捍卫联合国宪章和国际关系基本准则，坚决反对任何单边霸凌行径，共同迎接百年变局的新一轮演变。只要中俄肩并肩站在一起，背靠背紧密协作，世界和平稳定就会有坚实保障，国际公平正义就能得到切实维护。

今年是中国欧盟建交45周年。作为最重要的双边关系之一，中欧关系历经国际风云变幻，总体保持合作的主基调，展现出强大的生命力。在谈及中欧关系时，王毅表示，中欧之间并不存在根本利害冲突，开展互利合作的空间越来越广，支持多边主义的共识越来越多。从人类发展进程的宽广角度看，中欧不应是制度性竞争对手，而应是全方位战略伙伴。中欧之间的交往应当是相互成就的正循环，而不是你输我赢的淘汰赛。王毅强调，双方将以中欧建交45周年为契机，推动双方关系更加稳健成熟，实现提质升级。

有底线：中国内政绝不容许任何外来干涉

近期，在外部势力干预下，台湾、香港等问题在中国对外关系中更加突出。

在谈到涉台问题对中美关系的影响时，王毅表示，台湾问题是中国的内政，一个中国原则是国际社会的普遍共识，也是中国与所有建交国双边关系的政治基础。我们坚决反对以防疫合作为幌子与台湾当局开展官方往来，坚决反对违反一中原则为台湾谋求所谓国际空间，坚决反对外部势力对“台独”分子“借疫谋独”予以鼓励和纵容。

此外，中国决定推进香港国家安全立法也在记者会上受到重点关注。王毅表示，香港事务是中国内政，不容任何外来干涉。不干涉内政是国际关系的基本准则，各国都应予以遵守。王毅指出，决定通过之后，将启动立法程序，这将使香港有更加完备的法律体系、更加稳定的社会秩序、更加良好的法治和营商环境，有利于维护“一国两制”的基本方针，有利于维护香港的金融、贸易和航运中心地位。

有进展：维护周边稳定 促进共同繁荣

面对百年变局和复杂的周边形势，中国坚持周边邻国始终是中国外交的主要方向，与周边国家命运与共，打造睦邻友好关系。

疫情发生以来，中日韩三国联合抗疫，为全球抗疫树立了榜样，也为国际社会增添了信心。在回应如何推动“后疫情时代”三国合作时，王毅表示，在继续严格防控疫情的同时，尽快恢复经济发展是三国面临的共同课题。中方愿与包括日韩在内的各国加强合作，争取早日彻底战胜疫情，重振东亚经济活力，也为促进地区和世界发展贡献更多的东方智慧和力量。

中国与东盟拥有非同寻常的友好感情和深厚互信。在双方的共同努力下，中国东盟合作逆势增长。在回应如何推动与东盟关系进一步发展时，王毅表示，中国将始终把东盟作为周边外交优先方向，支持东盟在东亚区域合作中的中心地位，与东盟国家秉持“互信、互谅、互利、互助”的精神，推动双方关系百尺竿头，更进一步。

回应“南海行为准则”磋商进程时，王毅表示，在中国与东盟国家共同努力下，南海局势不断趋稳向好。中国与东盟各国在海上搜救、海洋环保、海洋科考等领域的合作取得了很多积极进展，“南海行为准则”磋商也在加速有序推进，目前已进入案文第二轮审读阶段。中国与东盟国家已就早日达成“准则”形成明确共识，我们实现这一目标的信心和决心是坚定的，不会受到外界的任何干扰。他强调，中方将继续同东盟各国加强协作，尽早重启因疫情而暂停的“准则”磋商，并且积极探讨新的海上合作方式，切实维护好南海地区的和平稳定与发展繁荣。

有方法：回应热点问题 沟通对话是关键

当前，国际形势依然严峻复杂，一些热点问题的矛盾依旧在演变，博弈仍在继续。

半岛局势对于东北亚安全稳定至关重要。在谈到朝鲜半岛问题时，王毅表示，保持沟通和对话仍是朝美之间化解矛盾分歧、推动解决半岛问题的重要前提。中方乐见朝美领导人能够保持互动，希望朝美早日恢复有益的对话接触。他指出，半岛核问题解决思路已经明确，那就是坚持无核化与和平机制“双轨并进”，尽快制定“分阶段、同步走”路线图，不要再流失解决问题的难得机遇。

针对阿富汗和平进程问题，王毅表示，阿富汗人民有权利摆脱战争的阴霾，追求幸福的生活。作为友邻和兄弟，中国人民一直与阿富汗人民坚定地站在一起。我们将继续为促进阿人内部谈判、恢复和平稳定、推进经济重建、参与区域合作发挥积极建设性作用。

有信心：发展合作是正道 齐心协力渡难关

对于如何帮助非洲国家抗击疫情以及恢复同“一带一路”国家间合作受到中外记者的关注。

在共同抗击新冠肺炎疫情的过程中，中非患难与共、同心协力。在谈到如何帮助非洲抗击疫情时，王毅表示，将继续帮助非洲抗击疫情，把抗疫物资援助尽量向非洲等发展中国家倾斜，并考虑向非洲派遣新一批医疗专家组。我们还将继续落实中非合作论坛北京峰会制定的健康卫生行动，加快推进非洲疾控中心建设，提升非洲各国的公共卫生能力。我们将支持受到疫情影响的非洲国家尽早复工复产，维护非洲经济发展势头，并将考虑通过双边渠道为特别困难的非洲国家提供进一步的支持，帮助非洲兄弟姐妹渡过难关。

在谈及如何恢复同“一带一路”国家间合作时，王毅表示，疫情对“一带一路”合作确实造成了一些影响，但都是暂时的，也是局部的。从整体和长远看，经过疫情的考验，共建“一带一路”的基础将更加牢固，动力将更加充沛，前景将更加广阔。他强调，中国与各国携手推进“一带一路”的信心不减，决心未变，我们将继续秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，将“一带一路”打造成一条发展之路、合作之路、健康之路。

有态度：中国不是救世主 但愿做及时雨

在各国全力抗击新冠疫情的背景下，个别国家不遗余力抹黑中国，企图将病毒“政治化”、污名化的恶劣行径受到国际舆论的广泛关注。

疫情发生以来，美国政客频频指责中国，甚至要求中国对疫情全球大流行负责。对此，王毅表示，在病毒源头问题上，中方与美国一些政客之间的分歧，是真相与谎言的距离，是科学与偏见的对比。王毅指出，病毒溯源是一个严肃复杂的科学问题。应当由科学家和医学专家研究探索。然而，美国内一些政治人物却迫不及待地把病毒标签化，把溯源政治化，对中国污名化。他们高估了自己的造谣能力，低估了世人的判断能力。历史应该由事实和真相来书写，而不应被谎言误导污染。我们应秉持良知和理智，为这次全球疫情叙事留下客观真实的人类集体记忆。

就美国国内对中国追责的声音，王毅表示，针对中国的这些“滥诉”，没有事实基础、没有法律依据、没有国际先例，是彻头彻尾的“三无产品”。王毅强调，在这场突如起来的疫情中，中国同其他国家一样，也是受害者。对受害者鼓噪所谓“追责索赔”，为滥诉者伪造各种所谓“证据”，是对国际法治的践踏，也是对人类良知的背弃，于实不符、于理不通、于法不容。

王毅高度评价世卫组织在全球抗疫中发挥的作用。王毅指出，任何对世卫组织的打压甚至讹诈，都缺乏最起码的人道精神，都不会被国际社会所接受。生命至上，救人第一。支持世卫组织，就是支持拯救生命，这是任何有良知的国家都应做出的选择。

在向许国国家提供帮助和支持的过程中，中国受到一些质疑。对此，王毅表示，中国所做的事情，从来不谋求任何地缘政治目标，从来没有任何经济利益的盘算，也从来没有附加任何政治条件。王毅指出，目前疫情仍在各国肆虐，中国不是救世主，但我们愿做及时雨，是在朋友危难时同舟共济的真诚伙伴。我们愿意继续向有需要的国家提供力所能及的帮助，深入开展国际抗疫合作，共同迎接这场人类抗疫斗争的最终胜利。

有启示：各国应携手共建人类命运共同体

席卷全球的疫情，打乱世界发展和前进的节奏。后疫情时代，世界的未来发展方向成为国际社会的重要关切。

在谈到疫情带来的启示时，王毅表示，各国人民的生命健康从来没有像今天这样休戚与共、紧密相连；我们也从来没有像今天这样深刻意识到，各国生活在一个地球村，人类实际上是一个命运共同体。

王毅指出，病毒不分国界和种族，对全人类发起挑战。政治操弄只会给病毒以可乘之机，以邻为壑只能被病毒各个击破，无视科学只会让病毒乘虚而入。为此，习近平主席多次呼吁，病毒是人类共同的敌人，团结合作是战胜疫情最有力的武器。

王毅表示，疫情以生命作为代价告诫我们，各国应超越地域种族、历史文化乃至社会制度的不同，携起手来构建人类命运共同体，共同维护好我们人类唯一可以生存的这个星球。而其中一个重要目标，就是加快建设人类卫生健康共同体。中国作为世界上负责任的国家，愿意为此作出自己的贡献。

受疫情影响，世界和全球化的未来正在发生改变。王毅说，只要各国作出正确选择，坚持正确方向，世界就一定能够在战胜疫情后迎来更光明的未来。首先，全球化需要更加包容和普惠的发展。全球化是推动世界发展的必然趋势，也是促进人类进步的强大潮流。经济全球化犹如百川汇成的大海，不可能再退缩为相互隔绝的湖泊。拒绝全球化，重拾保护主义，注定没有前途。

王毅指出，这次疫情用事实证明，不管多么强大的国家，都不可能独善其身。隔岸观火最终会殃及自身，落井下石到头来将信誉扫地。唯我独尊、推卸责任，不仅解决不了自己面临的问题，还会损害其他国家的正当权益。面对越来越频繁的全球性挑战，国际社会唯有奉行多边主义，才能形成合力；只有团结一致，才能共克时艰。

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(责编：崔越、杨牧)