中国抗疫合作，这场记者会给出数字成绩单

【编者按】5月24日下午，十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。在长达100分钟的记者会上，王毅国务委员兼外长回答了多达23个问题，系统全面给出了一段时间以来中国积极开展全球合作抗疫的数字成绩单。

谈抗疫外交：

习近平主席同近50位外国领导人及国际组织负责人通话或见面，出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会，在世卫组织大会开幕式致辞，向全球表明中国支持团结抗疫的鲜明立场

李克强总理同多国领导人通话并出席东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议

王毅同各国外长通了100多次电话，举行了中国—东盟特别外长会、澜湄国家外长会、中日韩、金砖、上合国家的视频外长会

谈国际抗疫合作：

口罩和防护服分别向世界出口了568亿只和2.5亿件

向美方出口口罩120多亿以上，相当于为每一个美国人提供了将近40只口罩

谈中国抗疫援助：

向将近150个国家和4个国际组织提供了紧急援助

为170多个国家举办了卫生专家专题视频会议分享成熟的诊疗经验和防控方案

向24个有紧急需求的国家派遣了26支医疗专家组

遍布非洲45个国家的中国医疗队开展抗疫培训近400场，为当地数万名医护人员提供指导

谈“一带一路”建设：

7年来，中国同138个国家签署了“一带一路”合作文件，共同展开了2000多个合作项目，解决了成千上万人的就业

中巴经济走廊能源项目为巴基斯坦提供了三分之一的电力

中欧班列1-4月开行数和发货量同比上升24%和27%，累计运送近8000吨抗疫物资，成为欧亚大陆之间的“生命之路”

7年来，中国与沿线国家货物贸易累计总额超过了7.8万亿美元，对沿线国家直接投资超过了1100亿美元

今年第一季度中国对共建“一带一路”国家投资逆势增长11.7%，贸易额增长3.2%

谈中国与东盟关系：

今年第一季度，中国和东盟的货物贸易总额增长6.1%，突破1400亿美元，东盟第一次成为中国最大贸易伙伴

谈领保服务：

协调20多支医疗专家组赶赴各国，为海外公民和广大侨胞提供指导，把100多万份充满爱心的“健康包”送到有需要的学子手中

外交部12308领保热线24小时运转，仅3至4月就接听电话20多万通，平均每天3600余通