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国际观察：中俄情谊是“政治病毒”攻不破的堡垒

张婷婷

2020年05月24日17:20  来源：人民网-国际频道
 

5月24日下午，十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行记者会。国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问，在回答中俄关系有关问题时，王毅指出：“中俄关系是‘政治病毒’攻不破的堡垒……只要中俄肩并肩站在一起，背靠背紧密协作，世界和平稳定就会有坚实保障，国际公平正义就能得到切实维护。”。

患难见真情。自疫情暴发以来，中俄两国守望互助，习近平主席和普京总统先后3次通电话，两国从官方到民间密切沟通，积极合作，再次体现了中俄关系的高水平和特殊性。

官热民冷？疫情下中俄官民互助“知冷知热”

一直以来，中俄关系被贴上了“官热民冷”的标签，但是此次疫情中两国从民间到官方的互助都很“实在”，充分证明了中俄两国是“知冷知热”的好伙伴，两国关系不仅可以“锦上添花”，还能够“雪中送炭”。

新冠疫情给全世界带来了巨大灾难，中俄两国也是受害国。疫情暴发后，俄罗斯总统普京先后3次公开表达对中国的支持，并致电习近平主席，俄罗斯会尽一切努力援助中国抗击疫情。疫情初期，针对一些西方媒体鼓吹的“黄祸论”，俄罗斯学者也在多个场合批评西方的阴谋论。俄罗斯各界对中国进行援助，仅官方援助物资就达到26吨，还派遣了病毒学专家赴华协助抗疫。

“知冷知热”的俄式“憨厚”援助让中国人民感受到了温暖的兄弟情谊。当俄罗斯疫情严重后，中国政府克服自身困难，向俄罗斯捐助约26吨救援物资，阿里巴巴等中国企业向俄罗斯援助大批口罩，并派遣医疗专家组为俄罗斯提供帮助。

疫情期间的中俄互助在一定程度上是对两国关系的检验，在两国领导人的长期推动下，中俄关系已经进入了 “官热民热”的发展阶段。

“政热经冷”？疫情下中俄经贸“强势逆袭”

长期以来，中俄关系被冠以“政热经冷”的标签，但此次疫情中，中俄经贸关系“强势逆袭”。

疫情给世界经济带来冲击，世界贸易基本处于停滞状态。疫情初期，中俄双边贸易额也遭受了重大损失。但是，中俄两国贸易基础坚实，形式较为多元，反应灵活。在经历初期的损失后，两国“另辟蹊径”，在做好常态化疫情防控背景下，采取了灵活多样的新合作方式，推动双边贸易“化危为机”。

中俄两国充分发挥中欧班列优势，发挥电子商务的传统合作优势，将疫情对双边贸易的影响降到最低。两国贸易直接服务双方最迫切的需求，根据俄方需要，中俄两国在医疗器械、生物科技、信息技术等领域开展深入合作。

在两国的“自救”下，虽然世界经济形势整体大幅度下滑，但中俄经贸合作却“强势复苏”，第一季度中俄双边贸易额同比增长3.4%，中国品牌的智能手机占到俄市场销量的60%。此次疫情充分证明，中俄两国关系不仅“政热”，“经也热”。

中俄两国主动担当 维护人类生命权健康权

疫情暴发后，一些国家不仅宣扬所谓的“黄祸论”，还抹黑中俄两国的抗疫斗争，无端指责病毒来源于中国、中俄疫情信息造假、中俄援助充满政治阴谋等，甚至无端向中国“索赔”。疫情当前，美国等国甚至篡改历史，否认俄罗斯在二战中的作用。

针对某些国家的“污名化”和“甩锅”，中俄两国元首第一时间通电话，表达了对彼此的坚定支持。中俄两国官员在多个场合公开表达对彼此的坚定支持，俄罗斯媒体也大量揭露并回击西方媒体对中国的“污名化”。

疫情再次彰显了通过构建人类命运共同体，维护世界人类生命权、健康权和发展权的重要性和迫切性。在“大是大非”面前，中俄两国主动担当，积极行动，参与到全球抗疫“大营救”中。

针对某些国家“甩锅”世界卫生组织，并以停止提供资金进行威胁，对全球抗疫行动形成的严重干扰，中俄两国主动担当，谴责某些国家的虚伪，宣布向世卫组织提供资金援助。与此同时，中俄两国也在克服自身困难的同时，向世界各国派驻专家组，援助检测试剂、防疫物资等，有效支持了世界范围内的抗疫，为世界树立了典范。

著名俄国作家车尔尼雪夫斯基曾说过：“历史的道路不是涅瓦大街上的人行道，它完全是在田野中前进的，有时穿过尘埃，有时通过泥泞，有时横渡沼泽，有时行经丛林。”在繁荣时期稳步前进，在灾难面前守望互助，新时代的中俄全面战略协作伙伴关系经得起历史的考验。

(责编：杨牧、刘洁妍)
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