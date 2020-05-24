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国际观察：外长记者会释放疫情以来中国外交最强音

贾晋京 杨凡欣 刘典

2020年05月24日18:20  来源：人民网-国际频道
 

十三届全国人大三次会议于5月24日下午3时在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。人民日报、人民网记者白元琪 摄

5月24日下午3时，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。这场记者会，采取六种语言同传，回应的问题多达23个，比往年的外长记者会信息量多了一倍。

面临错综复杂的国际形势，中国正在经历新中国成立以来，被国际舆论污名化最严重的历史时期。在这样的背景下，王毅系统性正面回应了国际舆论中关于全球抗疫、中美关系、地缘政治、香港、台海等几乎所有热点问题的关切。可以说，他们耍卑劣、我们求高尚，中国外长会释放了疫情以来中国外交最强音。

百年变局改写人类命运

王毅指出，这场疫情给我们带来的最大启示是：各国人民的生命健康从来没有像今天这样休戚与共、紧密相连；我们也从来没有像今天这样深刻意识到，各国生活在一个地球村，人类实际上是一个命运共同体。病毒不分国界和种族，向全人类发起挑战。政治操弄只会给病毒以可乘之机，以邻为壑只能被病毒各个击破，无视科学只会让病毒乘虚而入。

疫情暴发前，世界已处在百年未有之大变局中。疫情的到来在诸多方面加速了变局进程，当前一些国家面临的贸易萎缩、金融震荡、失业激增等萧条局面，根源早已发酵多年，只是在疫情下被进一步催化。

疫情必将使全人类面对一个与疫情前想象完全不同的未来。如果说，疫情前阴影犹在的2008年金融危机标志着人类生存的社会环境出现了百年未有之变化，疫情则意味着人类生存的自然环境百年未有之变化已展露面目。

回首百年，无论两次世界大战还是大萧条、冷战，对人类影响最大的全球大事都根源于人类之间的矛盾，但当前的疫情则明白无疑地告诫人类：每一个人类成员都已无法自外于人类命运共同体，经济全球化为人类之间的命运相联缔造了基础，把它用于相互攻讦还是团结互助，在人类命运的百年变局中，将意味着截然不同的未来。

正如王毅所指出的，各国应超越地域种族、历史文化乃至社会制度的不同，携起手来构建人类命运共同体，才是社会与自然环境都处在百年变局下的人类文明希望之路。

实事求是阐明历史责任

对于病毒溯源的问题，王毅指出，中美的分歧是真相与谎言的距离，历史应由事实和真相书写。

放在世界历史的长河看，或许此次疫情将是世界历史进程的界桩。从17世纪欧洲工业革命出现端倪伊始，西方国家主导的中心-外围、核心-边缘的地缘政治经济观是当代世界秩序的根本特征。但这场疫情正在加速旧世界观的破产。

传统格局中的全球领导者——美国，其国内疫情还在持续蔓延。特朗普政府却全力开动国家机器，歪曲历史推脱责任，把治理失败的责任归咎于中国和世卫组织，甚至不惜愚弄国内民众和世界，为自己谋求最大的政治利益。一些政客在治理疫情失败的时候，炮制“中国隐瞒论”“中国责任论”“口罩外交论”“实验室起源论”，最近又抛出“疫苗窃取论”。 CNN发表文章评价说，美国政府只说不做，默认的功能模式是将责任推到别人身上。

历史多次记录类似的丑陋。1918年至1919年间暴发于美国的大流感被认定为“西班牙大流感”，2009年H1N1流感暴发，一些政客污蔑墨西哥人和拉美裔为病毒“源头”。 病毒是全人类共同的敌人，而滋生于一些政客身上的“政治病毒”更可憎可恶。他们不顾一切歪曲事实，危害全球抗疫大局，祸害人类社会长远发展。疫情让政客丑态百出，也在见证西方主导的中心-外围世界观从衰落走向堕落。而那些丑陋的谎言炮制者终将会被写入世界历史的教科书，警示世人。

休戚与共彰显中国道义

王毅提到，中国抗疫对外援助是新中国史上最大规模全球人道行动，各国人民的生命健康从来没有像今天这样休戚与共，紧密相连。

“战”疫过程中，中国秉持“生命第一”的价值观和人权观，果断采取措施，火速建造应急医院，全面动员、全面防控、全面救治，将疫情当作一场“人民战争”来打，从而在两个多月里，将疫情控制住，降低了感染率、死亡率，取得战“疫”重大成果。

相反，一些口口声声喊着自由、民主和人权的国家，不仅不能领导世界应对危机，还辜负了自己的人民。对于这场新冠疫情，社交媒体上曾有一个形象说法，说它好比一场球赛，中国打上半场，欧美打下半场，但从眼下情况看，欧美似乎不如中国打得好。其实，谁打的好，在中国人民看来，比赛不重要，重要的是与疫情赛跑，抢救生命。

流行疾病始终伴随着人类的发展，尤其重大传染病对人类社会的长远发展始终极具威胁。就在举行第73届世界卫生大会视频会议时，作为全球领导者的特朗普总统拒绝了在世卫大会演讲的邀请。反观中国，习近平主席在大会上宣布了五项计划，包括在两年内提供20亿美元国际援助，设立全球人道主义应急仓库和枢纽，建立30个中非对口医院合作机制，将中国的疫苗作为全球公共产品，落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”等。

中国心系全球疫情，中国倡议直击国际社会关切，从发展中国家、非洲、贫困国家这些字眼，中国展示的是休戚与共的大国担当和负责任大国的态度。

当中国宣布将研发疫苗作为全球公共产品时，这一姿态和现行国际秩序领导者美国有着本质的区别。中国信奉人民“生命至上”，美国强调“美国优先”。在全球危难之际，美国不仅自动放弃了美国在全球重大问题上的建设性存在，更是放弃了西方一直以来的民主价值观和自由的道义，疫情正在见证西方民主价值观的崩塌。

合作共赢化解零和博弈

王毅指出，面临新冠疫情的挑战，最重要的是合作共赢，来化解冲突。

在共同的危机面前，人们似乎再一次忘记了历史的教训。面对巨大的损失，零和博弈而非合作成为了控制衰退的主流手段，各国在经济、政治上又有了陷入修昔底德陷阱的风险。欧美国家频繁推卸责任，指责中国隐瞒疫情、初期防控不力，把大量精力浪费在了撇清干系上，在强烈的不信任感下，已经体系化的防控经验无法推广。更有甚者，意图绑架中美关系，这种政治病毒利用一切机会对中国进行攻击抹黑。在疫情影响下，各国经济复苏乏力，却采取贸易保护主义，这样非但治标不治本，更不利于长远的恢复和发展，造成双输的局面。

当前最需要的，就是加强各国之间的联系与合作，达成资源、信息的互联互通，控制疫情的传播。在这种艰难的时刻，中国作为一个崛起中的大国，需要承担与其角色相匹配的责任。把“他者”划入“我们”，真正践行人类命运共同体的积极对外救助，输送捐款、物资和医疗人员，在世界范围内展开疫苗科研工作，寻找更快解决新冠问题的路径。

在百年未有之大变局中，面向充满不确定性的未来，中国选择合作，并积极为世界奉献自己的力量，化解风险，力挽狂澜。中国抗击疫情的行动，得到国际社会鼎力相助。许多国家迅速向中国提供医疗物资等援助，邻国女孩为中国抗疫街头募捐的情景深深感动了全中国人民。对危难关头各国伸出的援手，中国人民心怀感激，永远不会忘记。

文明逻辑捍卫核心利益

中国捍卫核心利益的行为不是霸权主义，也非对“韬光养晦”的背离，更非“战狼外交”。在这背后，最重要的是中国的文明逻辑。无论何时，中国都坚持的是独立、和平、自主的外交政策，正如五千年来开放包容的中华文明一样。

涉及中国核心利益的决定，譬如涉台、涉港、人权、领土等问题，坚决不容他国干涉。《中国的和平发展》白皮书，重新界定出中国核心利益的范围。白皮书指出，中国的核心利益包括：国家主权，国家安全，领土完整，国家统一，中国宪法确立的国家政治制度和社会大局稳定，经济社会可持续发展的基本保障。

主权，尤其是领土问题是中国文明里最核心的利益问题，是不容触动的底线。作为一切利益的基础，这些决定和问题的解决不仅支撑着经济、政治的稳定，而且也是中国人民所支持的。中国广大人民的利益和中华文化、历史的情感连结一脉相承，当外国势力的手伸到这些领域时，必然不会为广大人民所忍耐。中国本着自己的文明核心利益和逻辑，坚持外交中的正义和道义，之前从不、将来也不会以霸权参与世界体系的建构，而是本着相互尊重各国核心利益的原则，平等交流、和谐共处。

因此，中国也决不允许其他国家趁火打劫、背信弃义，干涉我国的内政。核心利益的文化含义并非无凭无据的空谈，而是符合国际法和国家关系基本准则的正义标准，敌对势力如何非议，也无法撼动这些概念的正确地位。被世界人民公认的外交准则，才真正有利于民主、人权、自由的发展和繁荣。中国的发展壮大是历史必然趋势，任何势力都无法阻挡。

（作者分别是中国人民大学重阳金融研究院助理院长、研究员、助理研究员）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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