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外交部发言人一周观点撷英

蓬佩奥又抹黑中国 外交部：污蔑和指责别人赶不走病毒

2020年04月10日16:01  来源：人民网-国际频道
 

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。当前，新冠肺炎疫情正在全球蔓延。我外交部发言人表示，希望各国能够同舟共济、守望相助，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。过去一周，中方采取多举措为海外留学生提供便利、美政客频频发表涉华错误言论、世卫组织总干事谭德塞遭人身攻击等成为国际舆论关注的焦点。针对这些提问，我外交部发言人一一进行了回应。

“任何无中生有的搬弄是非只会对抗疫合作造成干扰，是不人道、不道德的。”

——7日，针对有报道称中国“强迫”意大利回购捐赠物资的错误言论，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

环球时报记者：据报道，英国《旁观者》杂志美国版网站5日刊文称，意大利曾向中国捐赠防疫物资，现在中国让他们买回去。经意大利记者调查，这条消息属于假新闻，文章作者通过道听途说且无法查证的第三手消息，抛出“中国强迫意大利回购捐赠物资”的说法。中方对此有何评论？

赵立坚：中国和意大利是友好国家和重要合作伙伴。在中国抗击新冠肺炎疫情的困难时刻，意大利通过多种形式向中方表示支持。意大利疫情暴发以来，我们十分关注，急人所急尽力向意大利提供帮助。除中国政府援助外，中国地方省市、中资企业和个人还提供了大量口罩、防护服、呼吸机、检测试剂等意方急需的防疫物资，同时我们也根据意方要求积极协调，为意大利在华采购医疗物资提供便利。中方还先后派出了三批医疗专家组赴意大利分享经验和做法。中方的帮助体现了急难有情的朋友之义，我们真诚希望意大利早日控制疫情，民众健康得到保护。任何无中生有的搬弄是非只会对抗疫合作造成干扰，是不人道、不道德的。

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(责编：崔越、杨牧)
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