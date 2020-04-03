【网连世界】华侨华人下半场战“疫”助力“第二故乡”

【编者按】中国新冠肺炎疫情暴发牵动着海外华侨华人的心，他们纷纷捐款捐物，驰援祖国。如今，中国本土疫情传播已基本阻断，海外疫情形势却在不断恶化，华侨华人又加入下半场战“疫”，助力“第二故乡”抗击疫情。

与时间赛跑、与病毒蔓延赛跑，在这场抗击新冠病毒的接力赛中，海外华侨华人从未停下奔跑的脚步。

在英留学生因自制疫情数据图表走红

王一三 杨波 白天行

由于新冠病毒确诊人数不断上升，英国首相约翰逊在3月23日宣布全英开始采取“封闭”措施，人们被要求呆在家中，但是仍然可以出门购买食物、锻炼身体和做必要的工作，随后非必需商店和公司都必须停业，非同一家庭不得两人以上聚集。这被称为是二战之后英国采取的最严厉的措施，警察被授予权力，可对违反规定者进行处罚。

4月2日，英国新冠病毒确诊人数比前一日增长4244例，达到了33718例，死亡人数也达到了2921例。据估计，英国新冠肺炎感染患者的实际人数要高得多，因为目前英国仅对住院患者进行新冠病毒测试。

在告诉英国民众“疫情可能会让很多人提前失去心爱之人”之后，3月26日英国首相约翰逊发布消息称自己的新冠病毒测试呈阳性，英国王储查尔斯王子和卫生大臣也都宣布测试呈阳性。

与此同时，对于英国政府一直没有能够进行足够的检测也不断受到当地媒体的质疑，很多医疗机构也不断传出医护人员个人防护装备不足的情况。

近日，一位在英国读书的中国留学生吴芃火了，原因是他在社交媒体上发布了自制的英国疫情数据增长图。不仅受到英国网友的赞誉，还受到了英国媒体和官方关注。

吴芃在接受人民网采访时说，“3月5号那天看到英国新闻，当天有115例确诊新冠肺炎，当时很诧异，因为整个二月份总共就20多例确诊病例。所以从那天开始，我利用在本科阶段学到的统计学知识做了一个英国新冠肺炎患者的统计图，发布在推特上，希望以这种方式更直观明了地看到英国数字的变化。从3月5号至今我一直在关注英国的疫情变化，我的统计图也吸引到英国媒体和网友的关注。”

对于自己的意外走红，吴芃泰然处之。他说，“这是件值得坚持的事情，因为能够帮助大家。”

武汉大学英国校友会会长萧岚可谓是“打全场”的海外华人。从一月到二月中旬，她基本上经历了国内情况最困难的时期，了解到新冠肺炎疫情的严重性。但英国对待疫情的态度非常宽松，对病毒的了解远远不够。“我二月中旬从中国回到英国的时候，当时下飞机、拿行李、直到入关没有遇到任何的检测和询问，而且基本上没有人戴口罩。我刚从国内过来，所以戴着口罩，出租车司机还跟我说，你到英国了，可以不用戴口罩了。”她虽然对英国疫情发展之迅速非常惊讶，但也认为这在意料之中。

武汉大学英国校友会最近邀请了武汉市中心医院的医生为留英校友等做了关于新冠肺炎的讲座，同时也从国内组织了很多口罩，包含消毒液等防疫物品分发给校友。

校友会也对英国本地医院给予了一些防疫物资的捐助。由于英国医院对于防疫物资的要求严格，所以捐赠的物资都是捐到医生个人手上，然后由医生来判断他们怎么样去合理使用。同时她正在沟通帮助英格兰一些地区负责人与武汉大学中南医院和人民医院经验丰富的医生对疫情进行在线交流。

校友会也在协助一些英国医疗机构寻找国内的呼吸机的货源。“这个过程也是非常艰难，”萧岚表示，“现在大概平均一周价格就翻倍，并不是说厂商希望涨价，而是原材料供应本身在涨价。并且原材料在全世界都稀缺，国内工厂的产能开到最大都不能满足现在的市场需求。现在他们所有订单的排期都已经到六月份了。”

萧岚表示，有些人认为，因为华人在海外买断医疗物资，导致NHS没有口罩。这个说法是非常荒唐和没有逻辑的，虽然在我们国内疫情最严重的时候，包括武大校友会在内的很多华人组织尽全力搜集了所以可以拿到的物资，捐到国内医院的医生手上。但是当时在英国购买这些防护用品的时候，由于NHS自己的供货系统在保护自己的资源，所以华人组织并没有购买NHS系统的货源，因此英国NHS目前医疗物资短缺的情况根本怪不到华人头上。

在跟一些英国朋友接触过程中，萧岚还因为几位英国家长称新冠肺炎为“中国病毒”而与他们起了冲突。“当时我们几个中国家长非常生气，就联合起来写了一封特别长的信发到家长群里，后来群里其他的英国家长就开始支持我们，认为我们说的是挺有道理的。”

“在面对歧视的这件事情上，真的需要每一个在海外的华人在关键的时候能够站出来为自己的正当权益发声。”萧岚激动地表示。

萧岚朋友圈截图

(责编：贾文婷、杨牧)