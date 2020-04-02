外交部：将协助确实有困难的留学人员逐步有序回国

人民网北京4月2日电 4月2日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍疫情期间中国海外留学人员安全问题。

凤凰卫视记者提问：一些留学生对于回国的问题还是比较纠结，一方面想继续学业和生活，但是也怕疫情快速蔓延。请问外交部对这些留学生特别是疫情严重国家的这些留学生到底建不建议他们回国呢？

外交部副部长马朝旭表示，我国海外留学人员的特点，一是人数众多，据教育部门统计，海外留学人员总人数160万人，目前尚在国外的大约140万人。二是留学人员分布在不同国家和地区。美国约有41万，加拿大约23万，英国约22万，德国、法国约11万，澳大利亚、新西兰约28万，日韩约18万，分布很广。三是所在国的疫情发展阶段不同，采取的防控措施也不同。四是留学人员处境不同，需求也存在差异。

针对上述情况，我们必须要统筹考虑、积极稳妥、精准施策，目的就是要千方百计确保留学人员的健康和安全。外交部、教育部和我们驻外机构，根据驻在国当地的实际情况，面向留学人员提出有针对性的指导意见。据我们掌握，大多数留学人员按照世卫组织和国家疾控中心的权威建议，秉持“非必要、不旅行”的原则，他们仍然选择留在当地，这也有助于避免仓促回国引发交叉感染，或者因为中转国家的边控措施而中途受阻，也可以避免后续对学业签证可能产生的一系列影响。

对于疫情严重国家，确实有困难急需回国的留学人员，党和政府将及时采取必要措施，协助他们逐步、有序回国。留学人员要在登机之前、旅途中、入境后积极配合民航、口岸和地方防疫部门严格执行各项防疫规定，既对自己的健康，也对广大公众安全负责。我们将继续按照党中央、国务院有关要求和工作部署，关爱留学人员，为留学人员服好务，解决好他们的实际困难。

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