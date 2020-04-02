外交部：3月份已安排9架次临时航班 接回1457名中国公民

人民网北京4月2日电 4月2日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍疫情期间中国海外留学人员安全问题。

外交部副部长马朝旭表示，疫情发生以来，我们陆续派出包机和临时航班从海外接回受困的中国公民。3月份海外疫情加速扩散蔓延后，又派出9个架次的临时航班从伊朗、意大利等疫情严重的国家接回包括留学人员在内的1457名中国公民。近一段时间，由于各国入境过境政策变化以及航班调整等原因，在埃塞俄比亚、柬埔寨、孟加拉等国一度发生了留学人员在中转回国途中滞留的现象。当时，我记得在埃塞俄比亚滞留将近300人，在孟加拉国是100多人，柬埔寨是140多人，多数是留学人员。获悉这一情况后，外交部立即部署我们的使馆紧急行动，为我们的滞留人员提供领事保护，为滞留中国公民提供食宿等必要的保障，使馆还送去了口罩等防疫物品。经过国内国外紧急的协调和工作，目前这些问题都已经得到妥善解决，滞留人员已经全部搭乘增开的航班安全回到了国内。

马朝旭说，国内正在考虑对疫情严重国家一些确有困难、急需回国的留学人员，采取逐步、有序的方式，作出相应安排。今天已经安排一架临时包机飞赴伦敦接回在英国的一批出境困难的留学人员，这架飞机已经在9:30起飞。鉴于国内防控疫情的需要，回国人员应该遵守各项防疫规定，包括出境时的严格检测和入境后的隔离观察，这既是为了回国人员的健康，也是对广大公众的安全负责。

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