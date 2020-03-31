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国际观察：新冠疫情全球蔓延，这三国何以有效防控？

徐祥丽

2020年03月31日15:38  来源：人民网-国际频道
 

3月30日，世卫组织公开的最新数据显示，中国以外新冠肺炎确诊病例累计达610777例。此时，美国新冠肺炎患者超过16万，纽约成为全美疫情暴发中心。纽约市长白思豪27日称，纽约市可能超过半数的人会染上肺炎。英国卫生部30日发布的数据显示，英国新冠肺炎确诊病例累计22141例。3月27日，英国首相鲍里斯·约翰逊在社交媒体宣布自己确诊新冠肺炎。此前的3月21日，意大利死亡人数一天增加793人，是全球最多人病亡的一天，约等于平均1小时死亡33人。

在抗击新冠肺炎这场全球之战中，各国都在结合自己的实际情况，采取措施，努力应对这一艰难时刻。与美国和一些欧洲国家的紧迫情况不同，新加坡、韩国等最早爆发疫情的亚洲国家在早期控制住了局面。这些国家何以有效遏制疫情？

新加坡：未雨绸缪 有备无患

据新加坡《联合早报》，截至3月30日12时，新加坡累计确诊新冠肺炎病例844例，死亡3例。

新加坡经济开放，国际化程度高，樟宜机场是全球最繁忙的机场之一，2019年吞吐量为6830万人次。新冠疫情暴发后，新加坡成为中国以外首批受到冲击的国家之一，但自从1月23日新加坡确诊首个新冠肺炎病例以来，疫情在该国的发展得到了平稳控制。

作为国际枢纽，新加坡有哪些措施值得分享？

第一，早做准备，早期隔离。

1月2日，新加坡卫生部发出提示，随时报告有无疑似病例。1月3日，新加坡樟宜机场开始为相关入境旅客进行体温检测。1月26日，新加坡确诊四起新冠肺炎病例。新加坡政府征用新加坡国立大学、南洋理工大学以及新加坡管理大学等部分学生宿舍作为隔离设施。2月16日，新加坡累计确诊病例为75例，新加坡政府宣布，2月18日起收紧与新冠肺炎有关的隔离条例，以具法律约束力的“居家通告”取代现有的缺席假，接获通告者居家隔离期间不得外出，否则可能面对重罚。

自 3 月 23 日晚 11 点 59 分起，所有短期访客（无论国籍）将暂时不允许入境新加坡或在新加坡转机。同时，新加坡也已禁止所有邮轮停靠本地。所有返回新加坡的新加坡公民、永久居民以及长期准证持有者都将获得 14 天居家通知 。

第二，精准识别，密切追踪。

3月21日，新加坡科技局推出一款名为“合力追踪”的手机应用程序。任何人在安装和下载“合力追踪”应用后，只须注册手机号并打开蓝牙，手机便会与附近其他安装同个应用的手机，互换蓝牙信号。记录会储存在个人手机，若卫生部需要该记录来完成密切追踪工作，只需寻求个人同意分享，即可读取。据新加坡媒体报道，该软件推出首日，安装人数即超过50万。

“合力追踪”软件 图片来源：新加坡《联合早报》

同时，在新加坡，“侦探们”正在追踪潜在的新冠病毒感染者，设法领先病毒一步。到3月24日，新加坡总共有6000人被精准追踪，具体的方法包括通过闭路电视监控系统、警方调查以及老式的耗费大量人力的筛查工作。比如，一位英国籍瑜伽教练因乘坐过感染者驾驶的出租车，就接到了新加坡卫生部的一名官员打来电话，告诉她需要待在家里接受隔离。同时，有人将隔离令送到她家门口，这是一份法律文件，如若违背协议出门，将面临罚款或监禁。

第三，公共医疗设施体系准备充足。

2019年9月投入运营的新加坡国家传染病中心（NCID）是新加坡防控疫情的主战场。2019年1月起，NCID的公共卫生和临床实验室、大型检测中心、手术室、重症监护室和隔离病房开始逐一投入使用。为了增强新加坡在传染病管理和预防方面的能力，NCID总共设有330个床位的专用设施，可在疫情暴发时容纳近500个床位。

在主战场之外，新加坡有一张新冠病毒检测之网——发热诊所联动机制（PHPC计划）。2003年非典疫情之后，新加坡发热诊所联动机制应运而生。2月18日，新卫生部宣布重启发热诊所机制，加强基层医疗体系对新冠可疑病例的监测。出现呼吸道症状的病患如果到这类诊所看诊，只需支付10元。PHPC诊所可获卫生部提供的资源包括个人保护装备，并能优先从国家库存为病患取得抗病毒药物和抗生素等。这对疫情暴发时减少漏诊，避免恐慌性挤兑公共资源发挥了重要作用。

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(责编：贾文婷、刘洁妍)
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