美方对中方反制措施毫不知情？外交部：别装无辜

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。当前，新冠肺炎疫情正在全球范围内加速扩散。我外交部发言人表示，中方将始终秉持人类命运共同体理念，同各国守望相助、同舟共济，为国际社会抗击疫情积极贡献中国智慧、中国经验、中国处方，与各方携手战胜疫情。过去一周，二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会举行成为国际社会关注的焦点。此外，美政客频频发表涉华错误言论、中方向多国提供医疗物资援助等也是国际舆论关注的热点话题，针对这些提问，我外交部发言人一一进行了回应。

“美方对中方将要采取必要反制措施完全心知肚明，这时候不要再假装无辜，也不要假装惊诧。事实上，美方从对中国媒体采取行动的第一天起，就知道要对自身行动负责，就知道中方绝不会吞下这颗苦果。”

——23日，针对美方称对中方反制措施毫不知情的言论，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

问：近日，美国国务院官员在对外吹风时表示，美方对中方驱逐美国驻华记者事先毫不知情，如果事先可以进行沟通，就可以避免过度反应。请问中方是否接受美方的说法？是否考虑过通过沟通来避免情况恶化？

答：美方的说法与事实严重不符，完全是混淆视听。事实上，一段时间以来，中方多次在北京和华盛顿就相关问题向美方提出严正交涉。这里我可以做一个简要介绍。

2月18日，美方宣布将5家中国媒体列为外国使团进行管理。

2月19日，中国外交部发言人对此表示强烈不满和坚决反对，并表示美方对中国媒体在美机构正常运作进行干扰、横加阻挠，毫无道理，不可接受，敦促美方摘下意识形态有色眼镜，摒弃冷战零和博弈思维，停止采取损害中美互信与合作的错误举措，强调中方保留作出进一步反应的权利。

2月20日，中国外交部美大司负责人就此事向美国驻华使馆负责人提出严正交涉，强烈敦促美方摒弃意识形态偏见，立即纠正错误政策和做法，并明确告诉美方，中方保留采取相应反制措施的权利。

2月25日，美国媒体报道称，美方可能会驱逐中国媒体驻美记者。2月26日，中国外交部新闻司负责人就此向美国驻华使馆负责人提出严正交涉，明确告诉美方，如果美方对中国在美新闻机构采取骚扰和限制措施，中方必将采取在规模上和力度上对等的措施。在这一问题上，美方切勿低估中方决心。

2月28日，中国驻美国使馆负责人明确告诉美国国务院东亚局负责人，美方按外国使团列管中方媒体在美机构，是典型的政治驱动，这不仅会限制中方媒体正常活动，也将给两国关系带来严重负面影响。中方坚决反对并敦促美方立即改弦更张、纠正错误。

3月2日，美方宣布大幅削减、变相驱逐60名中国媒体驻美机构员工。在美国务院举行的电话背景吹风会上，美方官员已经被记者问到是否对中方可能采取反制措施有所准备。

同日，中国驻美大使就此事向美方提出严正交涉，敦促美方立即改弦更张、纠正错误。中方明确告诉美方，如果美方坚持执行有关限制措施，中方只能采取规模和力度上相当的对等反制措施。

3月3日，中国外交部新闻司负责人向美国驻华使馆负责人提出严正交涉，重申中方坚决反对并谴责美方驱逐中国媒体记者行为，敦促美方立即纠正错误，表示中方保留作出反应和采取措施的权利，并强调美方冒犯挑衅在先，中方正当防卫在后。同日，中国外交部发言人在例行记者会上向美方传递了同样的信息。

3月11日，中国外交部新闻司负责人再次向美国驻华使馆负责人提出严正交涉，并明确表示，美方所谓的“对等”账算错了，中方所有选项都在桌上，希望美方高度重视中方关切，三思而后行，不要低估中方的决心和意志。如果美方执意在错误道路上越走越远，中方不会忍气吞声，必将坚决反制，奉陪到底。勿谓中方言之不预。

上述事实清清楚楚、明明白白地说明，中方从美方挑起事端的第一天起就已经正告美方，中方保留作出反应和采取措施的权利，如果美方一意孤行，必将面临严重后果。遗憾的是，美方自始至终置若罔闻，置中方多次交涉和严正立场于不顾，在错误道路上越走越远。美方对中方将要采取必要反制措施完全心知肚明，这时候不要再假装无辜，也不要假装惊诧。事实上，美方从对中国媒体采取行动的第一天起，就知道要对自身行动负责，就知道中方绝不会吞下这颗苦果。

最后，我要再次强调，中方对有关美国媒体采取的措施完全是必要对等反制，完全是正当合理防卫。现在，美方又玩起了混淆视听的把戏。这里我要再次正告美方，认真对待中方严正立场，停止对中国媒体的政治打压和无理限制，立即改弦更张、纠正错误。否则，中方将继续奉陪。

(责编：崔越、刘洁妍)