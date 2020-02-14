蓬佩奥演讲叫嚣美中竞争 外交部:违逆民意 令人费解

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。防疫无国界，过去一周，抗击新冠肺炎疫情仍是国际社会关注的焦点。中方采取强有力防控措施有效阻遏疫情蔓延得到了国际社会的赞誉，多国高官及各国民众声援中国抗疫也成为热点话题。除此之外，发言人还就多国对中国抗疫提供援助、美官员在演讲中发表涉华错误言论、美国升级对委内瑞拉制裁等问题回答记者提问。

“在这场没有硝烟的战‘疫’中，我们用中国速度为世界防疫争取宝贵时间，用中国力量筑牢控制疫情蔓延的防线，用中国实践为世界防疫树立新的标杆。”

——10日，针对中国抗击疫情的提问，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

问：最近一段时间，多国高官同王毅国务委员通话，对中方抗击新冠肺炎疫情采取的举措给予支持。一些国家并表示如果疫情发生在中国以外的其他地方，肯定难以得到如此有效的防控。但我们注意到，也有一些声音怀疑中方能否控制疫情并防止向其他国家蔓延。中方对此有何评论？

答：新冠肺炎疫情是人类面临的共同挑战，需要国际社会携手应对。中方为应对疫情采取的有力举措不仅在对本国人民负责，也在对全世界负责。在这场没有硝烟的战“疫”中，我们用中国速度为世界防疫争取宝贵时间，用中国力量筑牢控制疫情蔓延的防线，用中国实践为世界防疫树立新的标杆。

世卫组织总干事谭德塞说，正是由于中方采取强有力防控措施以及中国人民作出的巨大牺牲，才有效阻遏了疫情向世界上其他国家的蔓延。联合国秘书长古特雷斯也表示，中国为控制新冠病毒并避免其蔓延已做出巨大和非凡的努力。国际社会需保持强有力的合作与团结，避免在应对疫情时出现污名化的情况。

目前中方各项工作正有序推进，逐步取得积极成效，治愈人数已明显超过病亡人数，疑似病例增速趋缓。有着举国体制的制度优势，有着全国人民的坚定决心，有着应对“非典”的实践经验，有着国际社会的理解支持，中方完全有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战，同国际社会一道维护地区和全球公共卫生安全。

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